¿Ayuntamiento de Xalapa redujo esterilizaciones gratuitas de perros y gatos en colonias?

Xalapa, Ver.-La dirección de Salud del Ayuntamiento de Xalapa reconoció que en esta administración municipal disminuyeron las esterilizaciones gratuitas derivado de un acuerdo de cabildo de este año.

La titular del área Olga Alarcón Ricardez afirmó que, pese a ello, durante el primer año de la administración municipal se hicieron 2 mil 700 esterilizaciones gratuitas en todo Xalapa.

Te puede interesar: Se manifiestan ante posible desalojo del albergue Ada Azul; alcalde dice que no será clausurado

“Hasta donde pudimos entrar, entramos con el quirófano móvil. A la fecha de hoy llevamos 7 mil esterilizaciones gratuitas. Aparte de las que reporta la ciudadanía a Salud Animal, se atienden y son gratuitas, esas no hay a quien cobrárselas”.

Sin embargo, reconoció que hay un acuerdo de Cabildo el 044 que establece que solamente se va a hacer una campaña de esterilización gratuita cada tres meses.

Local Falta mucho por hacer contra el maltrato animal; se necesita acción y sanciones: activistas

“Pero no están detenidas, van a ser menos. Recordemos que esta ya es una transición, ya el tiempo nos va pidiendo esto”.

Además, explicó que la ley de ingresos les marca que todos los servicios que se den por parte del Ayuntamiento se tienen que cobrar por lo que las que quedan fuera de este tiempo tienen un costo.

“El alcalde Ricardo Ahued había tomado la decisión de que no se cobraran y que hiciéramos las más que se pudieran, ¿por qué? Porque teníamos un problema de salud pública muy fuerte en Xalapa”.

De esa forma, remarcó que, de todas las administraciones municipales anteriores, esta es la primera en la que se tiene un registro y un censo de 7 mil animales con nombre, dirección, teléfono y de los que están en situación de calle.

Síguenos en nuestro nuevo canal de WhatsApp y recibe toda la información de Veracruz en tu celular ¡Es gratis!

“Esto jamás había existido, jamás se habían dado tantas esterilizaciones gratuitas. Entonces, hay una incongruencia en decir que no se están dando. Las animalistas están trabajando, hacen un extraordinario trabajo y ellas saben cuál es el procedimiento para que se les atienda a los reportes que ellas mismas hacen a salud de animal”.

Olga Alarcón Ricardez, Directora de Salud del Ayuntamiento / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Tras lo mencionado por activistas y rescatistas de la falta de acción de las autoridades para atender el problema de los perros y gatos en refugios, situación de calle, maltratados y la baja en esterilizaciones dijo que no puede desmentirlas, pero remarcó que ella debe cumplir con la ley.

Te puede interesar: Activistas realizan marcha pacífica contra el maltrato animal en el puerto de Veracruz

“Efectivamente, y no lo desmiento, tienen toda la razón, se disminuyeron (las esterilizaciones) gracias al acuerdo que sale de Cabildo. Las esterilizaciones siguen gratuitas cada tres meses por 40 animalitos, ya no vamos a ir hasta las colonias, porque así no marca este acuerdo, ya no vamos a poder ir hasta las colonias porque a veces el quirófano, las llantas y las reparaciones, es lo que a mí me emana ese acuerdo y me tengo que apegar”.

¿Qué dijo el alcaldede Xalapa sobre el tema de esterilizaciones?

Al respecto, el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que se va a ampliar el programa y los recursos para poder hacer más esterilizaciones.

“Se hace todos los días, de acuerdo al programa. Llega el material, estamos ampliando porque había que cada tres meses, se hacían algunos gratuitamente, pero estamos extendiendo el programa por el requerimiento en Xalapa”.

Explicó que, aunque poco a poco va cambiando la cultura de las personas en la relación con las mascotas, todavía hay quien compra animales y después los abandona, “se compran y se abandonan, es un tema muy delicado. Entonces estamos atendiendo todos los lugares para hacer esterilización”.

Además, dijo que, aunque las esterilizaciones son importantes, con ello no se acaba el sufrimiento de los animales, perros o gatos.

“El problema está que debemos ser más responsables porque hay mucho abandono en la calle. La esterilización ayuda cuando hay muchos animalitos que viven en la calle sufriendo todo lo que pasa porque los abandonan, se ha detectado. Sin embargo, está permanente y lo haremos permanente y vamos a reforzar el programa y los recursos para que no haya pretexto de que hagamos una esterilización”.

Incluso señaló que detectaron cerca del relleno sanitario El Tronconal una cantidad importante de animales que rebasan los 150 de animales que serán esterilizados.

“Y estamos haciendo la esterilización porque también hay que correr cuando están en la calle, porque salen algunas familias o propietarios que en ocasiones hay que hablar porque son de ellos supuestamente y hay que pedirle la autorización de la esterilización porque luego también se oponen”.