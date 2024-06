“Agridulce”: Julio comparte su experiencia como primer paciente en recibir medicamento contra VIH

Con un sabor agridulce, así dice estar Julio Antonio García Palermo luego de convertirse en el primer derechohabiente del ISSSTE-Xalapa en recibir el medicamento de Profilaxis PreExposición (PrEP) que previene la adquisición del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

¿Cuál es la historia de Julio Antonio García Palermo y el medicamento Profilaxis PreExposición (PrEP)?

En entrevista explica que pasaron poco más de 30 días para ser atendida su solicitud y, tomando en cuenta al sistema, es un tiempo relativamente razonable, sin embargo, nadie tendría que hacer una petición formal ni asistir acompañado de un integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

La Profilaxis Pre Exposición (PrEP) previene el VIH con la toma diaria y programada de una pastilla, con alta efectividad de protección, la cual no es permanente | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Que yo sea el primer xalapeño en tener acceso al PrEP no es correcto porque hay una población mucho más vulnerable, como las personas trabajadoras sexuales, a quienes no se les informa su derecho a un medicamento que les puede cambiar la vida”, expresa.

El integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) explica que este tratamiento está disponible en el país y en la capital del estado no solo no se le había otorgado a nadie, sino que ahora que él lo tiene para un periodo de tres meses, notó falta de sensibilidad en el personal de salud.

“No estamos haciendo un mitote, estamos exigiendo un derecho por ser personas con mayor riesgo de adquirir el virus, hombres que sexúan con hombres, mujeres trans, personas de entre quince y 19 años con posibilidad de adquirir el VIH a quienes no se les ha dicho que tienen derecho al tratamiento”, reitera.

Del proceso efectuado el 23 de junio, afirma sentirse feliz de tener en sus manos el medicamento y rescata la propuesta de organizar mesas de trabajo con el ISSSTE.

¿Cuál es el siguiente paso para Julio Antonio García Palermo y el medicamento Profilaxis PreExposición (PrEP)?

El siguiente paso, adelanta, será sostener reuniones con el personal de la institución y dialogar, pues señala tres temas pendientes, la privacidad de datos, la ética del servicio médico y la calidad y calidez de la información.

El activista por los derechos de igualdad de la comunidad LGTBQ+ afirma que le tomará la palabra al ISSSTE con el fin de lograr una relación ciudadanía-institución y saber qué están haciendo y, en servicio de rendición de cuentas ver de qué manera puede haber una mejoría.

Del proceso efectuado el 23 de junio, afirma sentirse feliz de tener en sus manos el medicamento y rescata la propuesta de organizar mesas de trabajo con el ISSSTE

En el exterior de la clínica de primer nivel ubicada en la avenida Orizaba, el investigador señala la relevancia de la prevención que, sostiene, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no está haciendo.

Otro de los puntos mencionados por el investigador es el riesgo de estar en Veracruz y exigir los derechos: Aunque incomode y cale, vamos a continuar. ¿Por qué no se han enfocado en promover el tema?”, cuestiona.

A la comunidad interesada en el tratamiento, la convoca a tomar los cursos ofrecidos por la CEDH y, a partir de allí, saber cuál es el proceso para el acompañamiento y la asesoría, sin olvidar que también se debe trabajar para disminuir y erradicar el prejuicio y la discriminación.

“Yo espero que la sensibilidad del consultorio de Epidemiología y de la dirección del ISSSTE entiendan que si hice una solicitud formal es para lograr un parteaguas y que más personas derechohabientes tengan acceso al tratamiento”.

La Profilaxis Pre Exposición (PrEP) previene el VIH con la toma diaria y programada de una pastilla, con alta efectividad de protección, la cual no es permanente

¿Qué es la Profilaxis Pre Exposición o PrEP?

Para quienes no lo sepan, explica que la Profilaxis Pre Exposición (PrEP) previene el VIH con la toma diaria y programada de una pastilla, con alta efectividad de protección, la cual no es permanente; él volverá el 20 de septiembre.

Puntualiza que solo es para prevención del virus y está recomendado, además de las personas ya mencionadas, para quienes tienen mucha actividad sexual con uso irregular del condón.

“Es un medicamento revolucionario, sobre todo para quienes han sido víctimas de violencia sexual o no pueden negociar el uso de condón, o quienes lo deciden por la razón que sea; prevenir el VIH es la llave de acceso a una salud sexual libre, informada y responsable", enfatiza.

Aclara que no es entrar en un libertinaje sino ejercer la vida sexual libre y protegida. También subraya que no excluye de adquirir cualquier otra ITS, por lo cual no se debe dejar de usar condón. Tomar PrEP es un acto voluntario, tanto como decidir dejar el tratamiento.