Infantes presentan ansiedad, depresión o miedos desde los siete años: psicóloga

Desde los siete años, un niño puede presentar indicios de ansiedad, depresión o miedos, expone la psicóloga Cecilia Jiménez Villa, del Centro de Psicología Infanto-Juvenil Xalapa.

Por ello, dice que es importante tratar estos males porque de no hacerlo al crecer puede tener malos hábitos como es la fobia social en el ámbito escolar.

La especialista señala que más del 80 por ciento padece problemas de ansiedad y depresión originados por abuso y acoso en la escuela o problemas familiares, así lo muestran las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la experiencia que tienen de trabajar con menores desde el año 2018, expresó.

¿Qué causa la depresión y la ansiedad en infantes?

En la actualidad los factores que llevan a estos padecimientos están en todos lados. Indica que se pueden encontrar en la dinámica familiar, pero también en la escuela con el acoso escolar que lleva a gran número de menores a tener ansiedad y depresión. “La realidad es que los índices de ansiedad y depresión en niños y adolescentes son altos”.

Dijo que los problemas de salud mental deben tratarse en la edad infantil o se volverán situaciones más graves en la edad adulta.

Expone que en el Centro de Psicología Infanto-Juvenil Xalapa se atiende la salud psicológica y mental que es imprescindible en la actualidad. Trabajan con pacientes desde los 7 años en adelante desde 2018.

Uno de sus objetivos, dijo, es llegar a más personas para que tomen conciencia de la importancia de la salud mental.

Sobre las afectaciones en menores, expuso que en el ámbito psicológico la problemática que pueden presentar los niños son ansiedad, depresión, miedos y fobias.

Aclaró que por mucho tiempo se pensó que los miedos y las fobias son normales. “Desgraciadamente se normalizaron, sin embargo, se pueden convertir en un problema porque perturban a los niños”.

Subraya que en el ámbito de la salud mental o psicológica hay muchas situaciones a las que se les quita importancia.

Sobre los miedos más comunes en los niños, señala que el más común es a la oscuridad, pero puede presentarse también con los animales, entre otros.

“El asunto es que conforme crecen el tema les afecta en el mundo social, si no se atiende puede desarrollar miedo a salir a la calle u otras situaciones a lo largo de su vida”.

¿Cuándo hay que buscar ayuda para tratar la salud mental de los infantes?

Remarca que hay que atender este asunto cuando se convierte en un problema, "cuando el niño no quiere ir a la escuela, se aísla o cambia su comportamiento, ahí es cuando se deben buscar las causas de la problemática para atenderlo”.

Cecilia Jiménez advierte que no se trata de que al primer miedo se corra al médico, no, se debe buscar ayuda cuando el miedo se sale de control, “cuando el pequeño no duerme o come bien, está retraído o no puede hacer amigos en la escuela. Es cuando se tiene que voltear a verlo y recurrir a buscar apoyo para evitar que desarrolle problemas para socializar o tener una baja autoestima”.

Dijo que en la adultez se pueden presentar problemas de pareja o dependencia emocional porque no se tuvo un desarrollo escolar normal. “Muchos de los problemas en la vida adulta comienza en la niñez y que no se atendieron por múltiples razones”.

Precisa que hasta hace algunos años no se daba importancia a la salud mental, era un tabú, “no se iba a ver a un sociólogo y aunque a partir de la pandemia se puso de relieve este tema todavía hay ideas falsas sobre las situaciones mentales”.

En la actualidad más personas acuden al psicólogo cuando tienen ansiedad o depresión sin sentirse señalado, “ya no se percibe como algo malo, aunque hay quienes todavía no entienden el tema y su importancia”.