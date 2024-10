Conservadores contra la salud; Especialista explica por qué consumir alimentos sostenibles

Una prioridad social debe ser impulsar la generalización de una alimentación sostenible que significa regresar a comestibles saludables sin conservadores y cultivados sin químicos que dañan el medioambiente, expone la directora de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana (UV), María Graciela Sánchez Montiel.

Entre las metas milenio que urge impulsar es precisamente regresar a lo que es la alimentación sostenible y saludable que que no tiene conservadores y es todo lo que nace de la tierra, sin fertilizantes ni químicos. “Porque comprar verduras que están en una bolsa semanas y meses, obviamente, llevan conservadores”.

Comer adecuadamente es también cuidar al planeta, “porque en este momento es bajo el porcentaje de la población que se alimenta con alimentos sostenibles, porque se fomenta a través de la publicidad de las grandes empresas una alimentación basada en productos procesados, con exceso de azúcares y sodio”.

En el caso de la Universidad Veracruzana, dijo la autoridad universitaria, uno de los ejes que se tiene, es precisamente impulsar el derecho a la alimentación y llevar información a las zonas más desprotegidas para recuperar los saberes y sabores y, por otro lado, la sustentabilidad.

Indica que se trabaja desde la academia en todas las áreas sobre sostenibilidad, “para ver cómo podemos ser más sustentables en todos los aspectos”.

Hábitos alimenticios sanos en la población

Sánchez Montiel expresa que el objetivo es que como Facultad de Nutrición se asuma el compromiso social de ayudar a fomentar hábitos de alimentación más sanos entre la población.

Se debe impulsar la generalización de una alimentación sostenible que significa regresar a comestibles saludables sin conservadores y cultivados sin químicos | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Más sabiendo que en México tenemos hábitos alimenticios a veces no tan sanos. Porque los problemas de salud que ocasionan la mala alimentación han crecido en los últimos años. Desafortunadamente hay en nuestro país inseguridad alimentaria. No todo acceso a alimentos sanos y eso se agrava con el cambio climático que origina que también haya zonas desprotegidas y zonas en las cuales la gente no acceda a los alimentos”.

Expuso que el tema de la sequía primero y ahora las lluvias extremas han impactado los cultivos y eso origina que se encarezcan a los consumidores, lo cual lleva a que podría generarse una crisis alimentaria y mayor pobreza.

Ahora la prioridad es asegurar la alimentación a la población de las zonas más desprotegida, “en las zonas rurales y de las grandes urbes, porque los temas de nutrición se dan en los dos casos, tenemos dos problemas por un lado en zonas rurales con desnutrición y, por otro lado, en la ciudades, donde ahora sí no hay mejor distribución de alimentos, hay problemas de sobrepeso y otras enfermedades relacionadas con la malnutrición".

Hay que impulsar acciones que informen sobre lo importante que es alimentarse con productos saludables | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Lamentablemente, dijo, la actual cultura alimentaria está basada en alimentos procesados, por lo que hay que impulsar acciones que informen sobre lo importante que es alimentarse con productos saludables.

“La globalización nos ha traído muchos beneficios, pero también muchas problemáticas. Una de ellas es principalmente el uso excesivo de fertilizantes en los cultivos. La industria alimentaria ha crecido, pero hay más alimentos procesados y en una bolsa en la que se conserva de tres a seis meses, por todos los conservadores que contienen”, concluye,





