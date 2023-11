Demencia: doctora Abigail explica algunos síntomas comunes

El término demencia se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales.

¿Qué causa la demencia?

La demencia es causada por el daño o la pérdida de las células nerviosas y sus conexiones en el cerebro, y los síntomas dependen del área cerebral dañada.

La demencia puede afectar de distintas maneras a las personas y en muchas con este padecimiento su vida diaria se ve muy afectada.

La demencia no es una enfermedad específica, sino que muchas enfermedades pueden causarla. A menudo, uno de los primeros síntomas es la pérdida de memoria. No obstante, la pérdida de memoria por sí sola no significa que se tenga demencia. La pérdida de memoria puede tener diferentes causas.

La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en adultos mayores, pero también existen otras demencias que afectan a otras edades.

¿Cuáles son algunos síntomas de la demencia?

Los síntomas de la demencia varían en función de la causa y algunos pueden ser reversibles.

Los síntomas comunes incluyen:

Cambios cognitivos

Pérdida de la memoria, que generalmente nota otra persona; dificultades para comunicarse o encontrar las palabras, dificultad con las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce; dificultad para razonar o resolver problemas, dificultad para realizar tareas complejas, dificultad para planificar y organizarse, mala coordinación y control de los movimientos, confusión y desorientación.

La demencia no es una enfermedad específica, sino que muchas enfermedades pueden causarla | Foto: Pixabay

Cambios psicológicos

Cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, agitación, comportamiento inapropiado, desconfianza (paranoia) y ver cosas que no son reales (alucinaciones).

El especialista en tratar la demencia es el psiquiatra y dependiendo de la causa y complicaciones, otros especialistas actuarían conjuntamente.

