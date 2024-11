¿Sabes qué es la estimulación temprana? Especialista habla de los beneficios para niños

La estimulación temprana es vital en los infantes, pues permite a las madres y padres la prevención y detección oportuna de enfermedades o condiciones específicas de sus pequeños.

Sin embargo, a decir de algunas especialistas, muchas personas desconocen de qué se trata este “gimnasio para el cerebro” de los niños donde pueden desarrollar diversas habilidades de motricidad fina, gruesa, desarrollo cognitivo, la parte sensorial y otras.

“La importancia es prevenir y detectar de manera oportuna signos de alarma o bien áreas de oportunidades o cualidades de los niños”, dijo Miell Pons, directora del centro de estimulación Educ-Arte.

Explicó que hay casos en que menores se saltaban el preescolar y pasaban directo a la primaria y tenían algunos rezagos como el no saber tomar un lápiz, moldear una plastilina, pegar o seguir indicaciones como guardar tu ropa adentro de un cesto.

Miell Pons, directora del centro de estimulación Educ-Arte, explicó que hay casos en que menores se saltaban el preescolar y pasaban directo a la primaria y tenían algunos rezagos / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

¿Qué es la estimulación temprana y cuáles son los beneficios para los bebés?

Por ello, expuso que la estimulación es un área específica en la cual el niño puede aprender motricidad fina, gruesa, desarrollo cognitivo, la parte sensorial que muchas veces no se toca en las escuelas.

Sostuvo que lo que se busca es que esta nueva generación de bebés sean niños que aprendan “a ser” porque muchos adultos no desarrollan ciertas habilidades que son importantes.

Dijo que esta estimulación también permite detectar signos de alarma como autismo o TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

“Llegan niños, por ejemplo, de 7 años que la mamá dice es que no me escucha, no me mira a los ojos, no sigue indicaciones, eso se pudo haber detectado desde el primer año de vida si hubiera ido a estimulación temprana, esos 7 años, ya quedaron en el vacío y se pudieron haber trabajado con un terapeuta profesional, con algún neurólogo. Desde los primeros meses podemos prevenir y detectar algún signo anormal”.

Explicó que esto permite además no “sobreestimular” a los menores con algunas acciones como el uso de celulares o pantallas que les puede provocar algunos problemas como la hiperactividad y que no sigan indicaciones.

“Sobreestimular es que tu les brindes ciertas actividades en las cuales el niño todavía no está preparado como darles aparatos electrónicos, porque la visibilidad del niño no está todavía listo para identificar las imágenes, las caricaturas (...) no respetar la madurez de tu hijo”.

Explicó que esto permite además no “sobreestimular” a los menores con algunas acciones como el uso de celulares o pantallas / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Detalló que de 0 a los 3 años, los menores cuentan con mayor plasticidad neuronal, por lo que es mucho más fácil que el niño adquiera todo lo que se le proponga; aunque la estimulación puede darse hasta la adultez.

Showman de bebés en Xalapa

El próximo 11 de diciembre se llevará a cabo el Gran Showman de Bebés en el auditorio IMAC a las 11:00; el más pequeño con 40 días de nacido y el más grande de 11 años.

Se trata de un circo donde los niños harán malabares y los papás harán acrobacias, lo que no se ha hecho antes en la ciudad.

“Muchas veces vas tu a un festival navideño y ves a tu hijo en la tarima y tu afuera y en este caso incluimos a los padres de familia a que sean parte del aprendizaje de sus hijos y entre todo este show infantil tenemos invitados especiales donde en un intermedio van a hacer malabares caninos, habrá un circuito motor para los perritos (...)”, agregó.

