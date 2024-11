Evita pastilleros y botiquines: Recomendaciones para almacenar y usar medicamentos sin riesgo

En la casa, no almacenar adecuadamente los medicamentos puede llevar a una intoxicación accidental o a una alteración potenciada o disminuida del efecto terapéutico, advierten especialistas, quienes dan consejos de cómo tener buenas prácticas.

¿Cómo se pueden conservar los medicamentos en casa?

Alba Guadalupe Alarcón Márquez y Gabriela Alcántara López, especialistas en farmacéutica en la Universidad Veracruzana, explican que para la buena conservación son fundamentales la temperatura, la luz y la humedad.

En sesión informativa a través del programa “Naturalmente universitario”, expusieron algunas prácticas erróneas, como el uso de pastilleros o guardar los medicamentos en la cocina o botiquín instalado en baños.

Por soportar mayor humedad y cambios drásticos de temperatura, los sitios mencionados son los menos indicados para el almacenaje. Según lo dicho, se debe optar por lugares frescos (sin humedad) y oscuros donde haya entre 15 y 30 grados.

Al referirse al uso de pastilleros, la sugerencia es no usarlos, pero si no interesa atender la recomendación, emplearlos únicamente para la dosis que van a necesitar al día.

Tampoco se debe sacar el medicamento de su empaque si no será consumido inmediatamente, pues estará expuesto a luz, humedad y, en algunos casos, a temperaturas mayores a los 30 grados.

En cuanto a las tabletas que tienen una raya en medio, no se deben partir, pues tienen una función específica para no lastimar el estómago. No se debe modificar esa parte para evitar consecuencias.

En la casa, no almacenar adecuadamente los medicamentos puede llevar a una intoxicación accidental o a una alteración potenciada o disminuida del efecto terapéutico | Foto: Jesús Escamiroza /Diario de Xalapa

Gabriela Alcántara, responsable del laboratorio de Farmacología Experimental de la UV, subraya que los medicamentos no se deben guardar ni en el baño ni en la cocina.

Recuerda que generalmente los medicamentos pueden ser mantenidos a temperatura ambiente, sin embargo, hay algunos que requieren condiciones especiales de conservación.

Los termolábiles deben conservarse en nevera, entre 2 °C y 8 °C. Algunos ejemplos son las insulinas, las vacunas, determinados colirios y algunos antibióticos.

Para entender la importancia de cuidar el almacenaje, Alba Alarcón expone que una tableta está constituida por varios ingredientes, el principio activo más otros (excipientes) que permiten estar en tiempo y forma a donde deben llegar.

Ejemplifica con los efervescentes: si están en sitio con mucha humedad, ocurre una degradación del principio activo porque va a empezar a reaccionar con el agua antes de ser administrado.

Reitera que la temperatura, luz y humedad sí tienen mucha influencia sobre el medicamento y su efectividad.

Por otra parte, a quien cuente con medicamento de algún tratamiento concluido, le dicen que lo ideal es donarlo, con el cuidado de que tanto los empaques primarios como secundarios estén en buenas condiciones.

Tampoco se debe sacar el medicamento de su empaque si no será consumido inmediatamente, pues estará expuesto a luz, humedad | Foto ilustrativa: René Corrales | Diario de Xalapa

La finalidad es que sean identificables la fecha de caducidad, el nombre, el lote y el principio activo. Los empaques no deben tener perforaciones o estar dañados o humedecidos.

Los que requieren almacenaje en frío, realmente deben estar refrigerados y ser transportados también en frío. No promueven la mala donación, solo si es útil y en condiciones adecuadas.

¿Dónde donar medicamentos caducos?

En centros de redistribución. Se puede solicitar información en farmacias y en centros de salud, así como de atención de salud al magisterio.

Por último, reiteran el llamado a no tirar los medicamentos caducados en lavabos, baños o basura convencional porque se ha identificado agua y suelo contaminados por antibióticos y antiinflamatorios.





