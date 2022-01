Salir a caminar en temporada de frío podría traerte beneficios; conócelos

Aun es temporada invernal y debido a las bajas temperaturas que se han registrado, las personas suelen pasar más tiempo en sus hogares.

No obstante, el clima frío no debería ser el motivo para ‘hibernar’, si no al contrario, es la temporada perfecta para mantenerse activos.

Leer más: ¿Sufres de alucinaciones? Podrías padecer esquizofrenia

Salud ¿Te contagiaste de Ómicron?; ve las precauciones que debes tener con tu mascota

Debido al frío, a muchos les suele ganar la flojera y optan por quedarse en casa viendo una película y comiendo pan con un chocolatito caliente, lo cual no está mal de vez en cuando.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda mantenerse activos, pues caminar y hacer alguna actividad física ayudará a las personas reducir el riesgo de padecer diabetes, depresión, hipertensión, además, es primordial para mantener un balance calórico y controlar el peso.

Te decimos algunas razones para hacer ejercicio o realizar caminatas en temporada de frío:

Ayuda a quemar más calorías : De acuerdo con un estudio publicado en American Journal of Human Biology , los seres humanos pueden llegar a quemar hasta un 34% más de calorías cuando caminan o realizan alguna actividad física durante clima frío que cuando lo realizan durante clima normal o templado.

: De acuerdo con un estudio publicado en , los seres humanos pueden llegar a quemar hasta un Activa el sistema inmune: Según un estudio publicado en el Journal of Applied Physiology , realizar alguna actividad física en clima frío ayuda a elevar la cantidad de leucocitos y granulocitos, mismos que son los responsables de hacer funcionar al sistema inmune.

Según un estudio publicado en el , realizar alguna actividad física en clima frío ayuda a elevar la cantidad de leucocitos y granulocitos, mismos que son los responsables de hacer funcionar al sistema inmune. No estarás deshidratado: Al hacer ejercicio en temporada de frío, tu cuerpo perderá menos agua, puesto que no producirá tanto sudor.

Al hacer ejercicio en temporada de frío, tu cuerpo perderá menos agua, puesto que no producirá tanto sudor. Te ayudará a dormir mejor: Caminar durante invierno ayudará a que duermas mucho mejor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario de Xalapa (@diariodexalapa)

Tips para ejercitarse en temporada de frío:

Recuerda llevar 3 capas de ropa que podrás agregar o quitar dependiendo cómo te sientas (la primera capa debe ser una tela que absrba el sudor, la segunda debe ser ropa térmica, y la tercera un rompevientos o impermeable)

que podrás agregar o quitar dependiendo cómo te sientas (la primera capa debe ser una tela que absrba el sudor, la segunda debe ser ropa térmica, y la tercera un rompevientos o impermeable) Cubre bien tus pies, manos, cabeza y orejas.

Recuerda calentar antes y después de ejercitarte.

Mantente bien hidratado, pese al frío.

Evita realizar estas actividades si eres adulto mayor o padeces de algún problema respiratorio.

Recuerda que si optas por llevar como acompañante a tu mascota, tu caminata deberá durar menos tiempo que cuando te ejercitas solo.