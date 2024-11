Descarta Secretaría de Salud brotes epidemiológicos tras fuertes lluvias en Veracruz

Veracruz, Ver.- A pesar de las intensas lluvias que generaron inundaciones en la zona sur del estado y cuenca del Papaloapan, hasta el momento no se ha registrado ningún brote epidemiológico, afirmó la titular de la Secretaría de Salud, Guadalupe Díaz del Castillo.

En entrevista, dio a conocer que las Jurisdicciones Sanitarias de las zonas de San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Hidalgotitlán, Minatitlán y Coatzacoalcos no han reportado ningún caso asociado a inundación como enfermedades diarreicas, hepatitis, hongos, leptospirosis.

Sin embargo, puntualizó que ahora que los niveles de agua van a la baja, iniciarán una campaña de fumigación

“Al momento, no tenemos ningún brote epidémico, en las jurisdicciones sanitarias en las cuales hubo inundaciones severas, San Andrés, Cosamaloapan, Coatzacoalcos y la zona de las altas montañas dado que atendimos oportunamente todas estas situaciones, pero como les mencionaba este es el momento justo para que sigamos con esas intervenciones puesto que ya dejó de llover, el agua comienza a bajar y hacemos operativos intensivos de fumigación al interior de las localidades”, expuso.

Ahora que los niveles de agua van a la baja, iniciarán una campaña de fumigación | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Indicó que realizarán una jornada de fumigación en todas las localidades que se vieron afectadas con las lluvias y pidió a la población no confiarse y tomar acciones de prevención como la descacharrización.

Te puede interesar: Los riesgos del colesterol alto: consecuencias para la salud y consejos para prevenirlo

“Esta controlada la situación pero insisto, no nos confiemos en eso, el mensaje es clave, esta prevención es por parte de la población, las acciones comunitarias y el control al interior de los domicilios es el que verdaderamente ayuda que no haya proliferación del mosquito transmisor, no nos confiemos con las fumigaciones y sigamos actuemos como comunidad”, insistió.

Salud Habrá jornada médica gratuita para prevenir cáncer de próstata y testicular a comunidad trans

¿Qué casos se han atendido durante las últimas lluvias en Veracruz?

Aseguró que como Secretaría de Salud hicieron esfuerzos sobrehumanos para ingresar a las poblaciones que se vieron afectadas por las lluvias para atender a los pacientes que pudieran estar en riesgo; uno de estos casos fue el traslado vía aérea de una persona bajo el código de infarto, ya que se trataba de un infarto en evolución y fue trasladado.

Entrevistada durante la jornada de detección de cáncer de próstata que se realiza en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, la encargada de la salud de los veracruzanos llamó a la población a vacunarse contra la influenza y que también están disponibles las vacunas contra el neumococo y el Covid para ciertos grupos considerados en riesgo.

La vacuna que se está aplicando contra el Covid es la Abdala, la cual dijo que según estudios han demostrado su eficacia para reducir los estadios graves de la enfermedad y muertes.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️