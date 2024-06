Síndrome de Down: causas y lo que debes saber de este trastorno

El síndrome de Down es un trastorno genético que se origina por la división celular anormal del cromosoma 21 y se produce en las primeras etapas del desarrollo del feto. Este material genético provoca cambios en el desarrollo y en las características físicas del bebé.

El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro, y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida, retrasos en el lenguaje y problemas de memoria a corto y largo plazo.

El síndrome de Down también suele ocasionar: trastornos digestivos, endócrinos, cardiológicos, inmunitarios, enfermedades infecciosas diversas, obesidad, problemas en la columna vertebral, leucemia, demencias, problemas dentales, de la audición, de la visión, convulsiones, y ciertos tipos de cáncer, entre otros padecimientos.

Causas del síndrome de Down

Las células humanas generalmente contienen 23 pares de cromosomas. Un cromosoma en cada par, proviene del padre, y el otro de la madre.

En el síndrome de Down se genera cuando se produce una división celular anormal en el cromosoma 21. Estas anomalías en la división celular provocan una copia adicional parcial o total del cromosoma 21.

Hay tres variaciones: Trisomía 21, Síndrome de Down mosaico y Síndrome de Down por translocación.

La mayoría de las veces, el síndrome de Down no es hereditario. El síndrome de Down por translocación se puede transmitir de padres a hijos, solo en un 3 ó 4 por ciento.

El especialista en medicina genética puede diagnosticar si la pareja tiene posibilidades de tener un hijo con Síndrome de Down | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Las personas con más riesgo de tener hijos con síndrome de Down, son:

Con edad avanzada de la madre (más de 35 años), haber tenido un hijo con síndrome de Down, y ser portadores de la translocación genética para el síndrome de Down.

El especialista en medicina genética puede diagnosticar si la pareja tiene posibilidades de tener un hijo con Síndrome de Down.

