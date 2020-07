¿Te salieron granitos por usar cubrebocas?; se llama Maskne

La nueva normalidad de portar cubrebocas para prevenir contagios de Covid-19 ha generado un nuevo tipo de acné en la piel y lo denominan “Maskne” o “acné mecánico”.

Una carta publicada en el periódico Journal of the American Academy of Dermatology, informó que el 83 por ciento de los trabajadores de salud en Hubei, en China, ya padecen este tipo de trastorno en la piel que es común en adolescentes y adultos jóvenes.

“El primer error que están cometiendo estas personas es reocupar los cubrebocas que son desechables, los lavan en lugar de volver a comprar para uso diario. Ese tipo de material está hecho para ser ocupado una vez”, explicó María Martha Sánchez Hernández, especialista en cosmetología.

La experta explicó que los poros del rostro están abiertos y generan grasa, que con la humedad creada al usar un cubreboca se acumulan bacterias dando pie a crear un cultivo que termina transformándose en acné.

En cuanto a las personas que ocupan maquillaje diario, explicó que “acorralan” a la bacteria entre el poro de la piel y la capa de maquillaje, causando que la bacteria se reproduzca más fácil.

En algunas ocasiones se necesita antibiótico para matar la bacteria (…) lo recomendable es no usar maquillaje mientras se usa la mascarilla porque afecta a que proliferen más

Sánchez Hernández aconsejó lavar el rostro dos veces al día para irrumpir el proceso de las bacterias, además de hidratar diariamente el rostro con cremas idóneas para la piel, considerando que no todas son iguales.

Además de cambiar cada tres días la funda de la almohada que ocupas para dormir, ya que la tela refugia a las bacterias que encontraste en el trayecto de la tienda comercial o tu trabajo, hasta tu hogar.

“Uno llega a su casa, solo se cambian, se acuestan y se duerman, todas las bacterias que traen de la calle se quedan en la almohada. Te estás durmiendo en las bacterias que trajiste de la calle, lo recomendable es cambiarla dos veces por semana”.

