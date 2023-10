Temporada de dengue Veracruz 2023: lista de los mitos y realidades

En Veracruz el dengue se ha vuelto un tema prioritario para las autoridades, desde fumigar las llamadas zona prioritarias, hasta concientizar a la población para evitar contagios, por ejemplo, eliminar los lugares que pueden convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti, pero existen también la desinformación, por eso te presentamos mitos y realidades de este enfermedad.

Recuerda que para evitar los criaderos de mosquitos existen las jornadas de descacharrización en las que si tienes llantas, trastes y otros objetos que no utilizas, pero que son en los que se puede acumular el agua de lluvia por varios días, recuerda que los nidos se crean en el agua limpia.

Ahora toca platicarte que existen muchas teorías relacionadas con ésta enfermedad, algunas bastantes disparatadas, como la que dice que el dengue solo le da a las personas en situación de pobreza, ¡error! Todos estamos expuestos y más cuando en casa tenemos contenedores con agua que no tapamos, justo el lugar ideal para los criaderos.

Temporada de dengue Veracruz 2023: mitos y realidades de la enfermedad

Si todavía no te ha dado dengue, ¡felicidades! Si ya lo tuviste, ya tienes experiencia lidiando con el virus, pero igual te sirve conocer los mitos y realidades que existen, para que no te dejes engañar por datos que lejos de tranquilizarte y ayudar a combatir la enfermedad, solo te causen preocupación. Te dejamos algunos:

Con el frío desaparecen los mosquitos transmisores de dengue

Falso, es cierto que la actividad de los mosquitos adultos baja en temporada invernal, pero si tienes mosquitos en casa están a temperatura ambiente y eso ayudaría que sigas teniéndolos; en las bajas temperaturas los adultos y las larvas mueren, pero los huevos ¡pueden vivir hasta un año!

Cualquier mosquito puedes transmitir dengue

Falso, el único mosquito que puede transmitir el virus se trata del Aedes aegypti y no solo dengue, también pueden transmitir chikungunya y zika. ¿Cómo identificarlo? Es por las patas negras y blancas, y la infección viral se da gracias a la picadura de un mosquito hembra.

El dengue se puede transmitir por contacto físico

Falso, si tienes dengue y las personas no se te acercan por miedo a que las contagies, puedes explicarles que ese el mentira ya que el dengue solo se puedes transmitir gracias a la picadura de un mosquito. Lo que sí podría pasar es que al estar embarazada las mujeres puedes contagiar al bebé.

En las noches estamos a salvo del mosquito

Falso, si has escuchado el “los mosquitos ni pican en la noche” no lo creas, claro que la actividad inicia en la mañana y por la tarde, pero si en casa tienes focos encendidos o alguna luz, eso podría atraer al mosquito y picarte si no se alimentó durante el día.

Los mosquitos puedes criarse en charcos y zanjas

Falso, de acuerdo a los datos del Servicio de Infectología Infantil del Hospital Universitario Austral aseguran que cualquier recipiente es capaz de acumular agua y las hembras ponen sus huevos en las paredes de los recipientes de materiales artificiales, por ejemplo, floreros o cubetas, pero es falso que también existan criaderos en charcos, zanjas o riachuelos.

Fumigando se elimina por complete el virus

Falso, el aplicar insecticidas termina con la vida de los mosquitos adultos, pero no sirve con los huevos que dejan, ni con las larvas ya que solo afecta al mosquito en etapas adultas, por lo que limpiar los contenedores es lo más importante para evitar la proliferación del mosquito.

¿Larvicidas?

Se puede, pero solo en los espacios que no pueden ser tapados, por ejemplo, tinacos, tanques de agua, cisternas o los aljibes, para los demás casos estaría la fumigación, recuerda que las ollas u otros contenedores de comida también servirían como casa para los mosquitos.

Temporada de dengue Veracruz 2023: síntomas del dengue y la chikungunya

Ya te dejamos algunos mitos y realidades que están relacionados con el dengue y la chikungunya, pero si fuiste de los que pico el mosquito transmisor o sientes que estás enfermo, te platicamos cuales son los síntomas que podrías manifestarse, recuerda que los mosquitos no nacen con el virus, ellos lo propagan, es decir al picar a alguien infectado se quedan con el virus.

Síntomas del dengue:

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Dolor de articulaciones

Manches rojas en la piel

Dolor de ojos

Síntomas de la chikungunya

Dolor articular severo y muscular

Dolor de cabeza

Náuseas

Salpullido

Temporada de dengue Veracruz 2023: remedios para tratar el dengue

Algo que debes tener en cuenta es que para el dengue no existe un medicamento que pueda acabar con él, por tal motivo en el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC, nos dan algunos tips para cuidar a los pacientes que tienen dengue, recuerda que solo aplican si los síntomas son leves, para casos más graves siempre será mejor el hospital.

Descanso, es parte del tratamiento

Controlar la fiebre, consultar a su médico para cualquier receta o medicamento que necesita tomar; moje la piel de la persona con una esponja con agua fría para reducir la fiebre

Prevenir la deshidratación

En el que caso que los síntomas sean más fuertes, en el CDC nos dan algunas recomendaciones, si llegas a tener los siguientes síntomas es momento de salir de casa y trasladarte directamente al hospital.

Dolor o sensibilidad en el estómago

Vómitos (por lo menos tres veces en un día)

Sangrado por la nariz o las encías

Vómitos con sangre o sangre en las heces

Sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad

Piel fría, sudorosa y pegajosa

Dificultad para respirar

Recuerda que automedicarse ¡no es una opción! Por lo que si te sientes mal y crees que tiene dengue, no tarde en visitar a tu médico de confianza para que puedes realizar un chequeo y diagnosticarte de la mejor manera.