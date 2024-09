Más xalapeños jóvenes van a terapia de pareja para solucionar problemas: psicóloga

Las parejas cada vez más jóvenes son las que acuden a buscar la terapia de pareja en un afán de buscar arreglar sus problemas cuando están en una crisis y así evitar llegar a la instancia de la separación, expone la psicóloga Cecilia Jiménez Villa, del Centro de Psicología Infanto-Juvenil Xalapa.

Asegura que no hay que esperar “a agarrarse del chongo” para ir a una terapia de pareja, porque esta es una opción profesional que permite hallar los problemas que motivan las separaciones.

La especialista explica que aunque los servicios del Centro de Psicología Infantil de Xalapa tienen énfasis en la terapia individual, que trabajan con menores a partir de los 7 años, también dan servicios a adultos mayores.

Indican que parejas deben saber que las crisis son normales / Foto ilustrativa Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

En este sitio cuentan con un servicio de terapia de pareja, atendido por especialistas en la problemática familiar.

Al respecto, la psicóloga indica que hay parejas de todas las edades que acuden a buscar una solución a sus problemas maritales porque cada día hay más apertura para buscar ayuda u orientación cuando se tienen situaciones de conflicto en el matrimonio.

Explica que las relaciones de pareja son complejas “porque nadie nos enseña a ser pareja. Nosotros aprendemos tras las experiencias de citas y relaciones y de lo que traemos también de nuestras familias, así nos formamos para ser una pareja”.

Remarca que la terapia de pareja hoy en día tiene mucha más apertura para llevar a cabo estos procesos. “Afortunadamente hay cada vez más matrimonios jóvenes que acuden al servicio de terapia, que buscan ayuda, que no se van directo al divorcio, porque están mal y se quebró el matrimonio y la relación”, dijo.

Indica que es bueno que cuando un matrimonio sienta que están en crisis acudan a buscar una orientación que les ayude a buscar el origen de los problemas.

“Hay que entender que todas las parejas van a tener momentos de crisis. Siempre va a existir. Eso es algo que yo le digo a mis pacientes, o cuando vengo a la terapia de pareja también se les menciona”.

"En momentos de crisis es cuando hay que reflexionar"

La especialista subraya que no siempre se es feliz y que es en los momentos de crisis cuando se tiene que reflexionar de las fallas de cada uno de los involucrados, “porque no solo porque algo no te gustó vas a separarte”. “Hay divorcios, desgraciadamente, porque no se busca ayuda y resulta más fácil separarse que buscar soluciones”.

Dice que las parejas deben estar conscientes de que en todas las etapas de la vida hay momentos de crisis que pueden ser superadas, “es en los momentos difíciles cuando se debe buscar asesoría y orientación”.

Cecilia Jiménez Villa, psicóloga del Centro de Psicología Infanto-Juvenil Xalapa / Foto ilustrativa Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Remarca que acudir a terapia de pareja permite aprender cómo se pueden afrontar los momentos de crisis. Si se aprende a ver que los conflictos son solo momentos.

En su experiencia, de cada 10 parejas que acuden a terapia a alrededor de 8 les funciona, se debe trabajar para tener una relación estable. “Las que no salen del problema es porque a veces solo uno se compromete y aunque vengan los dos, solamente uno quiere hacer verdaderos cambios. Y ahí es en donde cuesta sacar el problema adelante”.

Expresa que sin duda las parejas de hoy ya no son iguales a las de hace 10 o 20, “pero sin duda algunos jóvenes buscan apoyo cuando están en situación de crisis”, dice.

Aunque también hay que observar que una gran mayoría de las parejas actuales no se quieren casar, ni tener hijos, y eso debe respetarse son nuevas conductas, “eso no significa que tengan miedo al compromiso, solo es una nueva forma de convivencia”.

El asunto, dice, es aprender a buscar orientación y ayuda para trabajar por tener una adecuada salud psicológica, concluyó.