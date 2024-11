Rápido y sin dolor: Xalapa es la ciudad donde más hombres se realizan vasectomía sin bisturí

En los últimos doce años ha crecido considerablemente el número de hombres que deciden hacerse la vasectomía sin bisturí como un método de planificación familiar y cuidado hacia su pareja.

En ese tema, la capital veracruzana es referente nacional pues de acuerdo a los datos Jurisdicción Sanitaria 5 de Xalapa, hace dos sexenios se llevaban a cabo entre 20 y 30 procedimientos anuales de este tipo y actualmente se hacen alrededor de 900.

Ricardo González Martínez, médico vasectomizador de la Jurisdicción Sanitaria 5 de Xalapa refirió que Xalapa es la ciudad del estado en donde más se realizan vasectomías sin bisturí, lo cual se puede relacionar con una mayor publicidad, entre éstas, de “boca en boca”, en redes sociales y la generada en medios de comunicación.

“El estado de Veracruz, especialmente la ciudad de Xalapa es una de los más importantes a nivel nacional en cuanto a la realización de vasectomía sin bisturí, desde hace varios años somos una de las ciudades en las que más se lleva a cabo este procedimiento (...) a pesar de que competimos con espacios grandes como la Ciudad de México y Guadalajara, hemos obtenido buena respuesta de los hombres”, dijo.

Mencionó que las nuevas masculinidades han apoyado a que cada vez se tengan más pacientes y destacó que buena parte del crecimiento se ha dado en los últimos cinco años donde se ha incrementado la demanda en más de un cien por ciento.

Procedimiento amigable, rápido e indoloro

Ulises Lopez Sandoval actualmente tiene 37 años y un hijo de cuatro años, por lo que tomó la determinación junto a su esposa de no procrear más hijos. La decisión personal de realizarse la vasectomía fue desde hace aproximadamente cuatro años, después de que su único hijo nació.

“La decisión fue tomada porque no se quería tener más hijos y no quise que ella pasara por una operación, pues ya había tenido la cesárea para que naciera nuestro bebé”, dijo.

Para realizar el procedimiento, de inicio acudió a solicitar información sobre el mismo y la manera en que se llevaba a cabo.

En el centro de Salud “Gastón Melo” de Xalapa fue que encontró el espacio y la oportunidad para llevar a cabo este procedimiento, el cual describe como...

Amigable, rápido e indoloro

“El procedimiento es respetuoso con tu cuerpo, es muy rápido, no es doloroso y es sencillo, en lo personal yo sí lo recomiendo porque es un método que te ayuda a planificar con tu pareja, no necesitas cuidados especiales y la recuperación es rápida”, expuso.

En su caso, aseguró, que en ningún momento tuvo duda o temor de lo que pudiera pasar, pues para ello se informó de manera clara sobre el tema. “En ningún momento sentí temor, ni consideré que fuera un riesgo, pues se realiza en un espacio que es muy confiable y el personal siempre es claro con la información y amable”, expuso.

Los interesados en sumarse a la jornada de vasectomías deberán acudir al centro de Salud "Gastón Melo" / Foto: David Bello / Diario de Xalapa

Detalla que al acudir a la clínica se le proporcionó la información para las fechas programadas, tras ello, se le brindó una breve explicación del procedimiento y le programaron una cita. Al llegar, se le pidió contestar un cuestionario sobre la situación de salud y se le pesó, midió, además de que se le hizo la prueba de glucosa.

En su opinión, quienes no se realizan este procedimiento es porque existen muchos mitos al respecto, los cuales se deben erradicar. “Considero que quienes no se realizan este procedimiento es por los mitos que existen al respecto y por la mala información que existe respecto a lo que pasará después de la intervención, a muchos les da miedo a la mera hora porque piensan que es doloroso, pero no es así”, manifestó.

Desde su experiencia, recomendó este procedimiento a los hombres que han determinado no tener más hijos o no tener hijos en su vida. “Yo sí recomiendo este procedimiento porque considero que es uno de los idóneos para planificar una familia o para evitar tener hijos si es que ello no está en su plan de vida”, agregó.

Jesús Alexander Gómez, es un joven de 20 años de edad y en su proyecto de vida no se encuentra incluido tener hijos, por lo que decidió no tener hijos. Para esto eligió la vasectomía.

Aclara que se trató de una decisión personal que no tuvo que consultar con nadie y que a su edad ya tenía claro que quería para mi futuro y sabía que no era capaz de cuidar hijos.

En su caso, acudió a la Unidad de Salud de Tuxpan, donde, describe, el procedimiento como “amable y cuidadoso”. “La verdad no creo arrepentirme de haber tomado esta decisión, actualmente hay muchas mujeres que tampoco desean ser madres, por lo que creo que encontraré a la persona correcta para mí y tendremos el mismo proyecto de vida”, comentó.

En los últimos doce años ha crecido considerablemente el número de hombres que deciden hacerse la vasectomía sin bisturí | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Para él, las nuevas generaciones son más responsables porque están conscientes de lo que desean y buscan evitar ser padres irresponsables.

“No solo las maternidades deben ser responsables, también las paternidades, creo que nuestra generación tiene mayor responsabilidad y sabe lo que significa cuidarse y proteger a sus parejas, yo sí les diría que se informen y que busquen opciones, esta puede ser una de ellas”, manifestó.

Hombres de todas las edades la realizan, sobre todo los jóvenes

El médico vasectomizador destacó que ha sido la difusión de “varón a varón”, lo que ha incrementado la asistencia de hombres a los espacios de salud en donde se desarrolla este procedimiento.

“Ellos hablan de la calidad de la atención que se les brinda, especialmente en el Centro de Salud ‘Gastón Melo’, donde se tiene un módulo permanente y es el espacio que nos ha servido para que cada vez se convenza a más varones para realizarse este procedimiento, si el varón se va contento de la clínica, logramos que ellos nos recomienden y tenemos pacientes constantemente”, expuso.

Reconoció que aún persisten muchos mitos respecto a este procedimiento, “tenemos muchos, como el que el varón va a cambiar de preferencia sexual, que no podrá tener relaciones sexuales, que va a disminuir su función sexual”.

Sobre la edad promedio de los pacientes, comentó que anteriormente era de entre 30 y 40 años, pero actualmente se tienen personas jóvenes que al ser mayores de edad deciden realizarse este procedimiento. “Hemos tenido pacientes sin hijos que han llegado a operarse y personas mayores, el mayor que hemos operado tiene 72 años porque señaló que tenía una vida sexual plena y no quería tener más hijos”, comentó.

Puntualizó que actualmente el procedimiento es sencillo y cómodo para los pacientes, además de ser ambulatorio y con una rápida recuperación.

“Se llama sin bisturí porque no se utiliza una navaja como tal, son dos pinzas especiales, una de ellas con una punta muy afilada que sirve para hacer una perforación aproximadamente de 0.4 milímetros, la ventaja de la técnica es que es de fácil recuperación porque es más rápido que con la tradicional, antes se hacían dos incisiones de más de 2 centímetros, se ponían puntos y el paciente tenía que regresar a que se le quitaran”, manifestó.

Xalapa es la ciudad del estado en donde más se realizan vasectomías sin bisturí, lo cual se puede relacionar con una mayor publicidad | Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Vasectomía, parte de la salud integral del hombre

De acuerdo con el médico Óscar Peralta Contreras, especialista en Medicina Familiar certificado en vasectomías sin bisturí del IMSS, la salud integral del hombre engloba la salud física, mental y social, por lo que este procedimiento se puede incluir en el bienestar personal.

El especialista señaló que la vasectomía sin bisturí es un buen método de planificación familiar, pues no conlleva un riesgo mayor para el hombre, “ni para su virilidad”.

“La vasectomía sin bisturí es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que dura entre 15 y 20 minutos, y consiste en la ligadura de los conductos deferentes, para lo cual se utiliza anestesia local, misma que se absorbe muy rápido y generalmente no tiene ninguna contraindicación”, comentó.

Aseveró que no existen rechazos para practicar dicho procedimiento, solo que se esté plenamente consciente de que ya se tiene la descendencia que desea, o que no desea tenerla.

¿Cómo se realiza la vasectomía sin bisturí?

Recordó que estos procedimientos están disponibles para la población derechohabiente del IMSS, donde se cuenta con especialistas certificados para realizar la vasectomía sin bisturí con la calidad y calidez que caracteriza a la institución.

La diferencia entre la técnica con bisturí y sin bisturí consta en que, en la primera se realizan dos incisiones de cada lado del escroto de entre 1 y 2 centímetros, el tiempo de recuperación es de una semana. La técnica sin bisturí es menos dolorosa e invasiva, ya que solo se realiza una pequeña punción menor a 5 milímetros, lo que provoca que la recuperación sea en pocos días.

Esto impide el paso de espermatozoides, los cuales se siguen produciendo, pero son absorbidos por el organismo. Tiene una efectividad del 99%.

Una semana después de haberse realizado el procedimiento, el paciente debe regresar para revisión y si se tiene una buena recuperación, la siguiente cita es en tres meses o 25 eyaculaciones.

En dicha cita se lleva a cabo un conteo de esperma, prueba que se necesita para darse de alta, si no hay presencia de espermatozoides significa que la intervención fue exitosa.

El seguimiento al paciente es en un año, cuando se le pide al paciente que se realice una nueva prueba, a fin de corroborar el éxito de la operación.

En Xalapa, el Centro de Salud “Gastón Melo”, ubicado en la calle Diego Leño número 2 Bis, de la zona Centro tiene campaña permanente de vasectomía sin bisturí | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

¿Dónde se realizan vasectomías en Xalapa?

En Xalapa, el Centro de Salud “Gastón Melo”, ubicado en la calle Diego Leño número 2 Bis, de la zona Centro tiene campaña permanente de vasectomía sin bisturí. El procedimiento se realiza de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas.

La Unidad de Medicina Familiar No. 66 del IMSS realizará una jornada de vasectomías sin bisturí los días 26 y 28 de noviembre. En este sitio, de enero a octubre del 2024 se han realizado 84 operaciones de este tipo.

Esta clínica se ubica en la calle Lucio García Ochoa número 18, zona Centro. Los derechohabientes que deseen realizar este procedimiento deben acudir a partir de las 8:00 horas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) de 1993 a 2022 se realizaron 410 mil vasectomías en las unidades de salud del país.

En un reporte de este Centro, se indica que durante 2022 creció 66.6 por ciento la demanda de este procedimiento con respecto a 2018, al pasar de 28 mil 478 a 47 mil 455.

En ese año, último con registro, la Secretaría de Salud y el IMSS llevaron a cabo 96 por ciento de las cirugías practicadas.

En el Estado de México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Xalapa es donde más registros de intervenciones se tienen.