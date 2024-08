Viruela símica no es nueva en Veracruz, pero no se debe bajar la guardia: especialista

Xalapa, Ver.-El epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, Mauricio Fidel Mendoza González, señaló que la viruela símica es una enfermedad infecciosa que ha tenido presencia en el país y Veracruz desde el 2022.

En entrevista, indicó que por esta enfermedad se han emitido dos alertas sanitarias en México, una hace un par de años y la segunda esta semana.

Mencionó que se trata de una enfermedad infecciosa casada por un virus similar al de la viruela, “es la misma familia, se contagia, principalmente por contacto directo o el contacto físico estrecho”.

“No es una enfermedad nueva, este virus se conoció desde 1958, no es nueva, pero hoy los sistemas de vigilancia son sensibles y sabemos con más facilidad lo que está sucediendo en el mundo”, dijo.

Refirió que, aunque no se trata de generar alarma, si es necesario que la población se mantenga vigilante ante la posibilidad del crecimiento de los casos.

“Del 2022 a la fecha se han reportado más de 7 mil 300 casos en México, en este año tenemos 212 posibles casos, de los que se han confirmado 49 y uno de ellos está en Veracruz”, expresó.

Destacó que en 1922 inició un brote de esta enfermedad en África, siendo que en 1970 se detectó el primer caso en humanos, en la República del Congo.

“En 2022 hubo un gran brote en África y fue cuando se emitió la primera alerta de emergencia de salud pública, se emitieron las acciones, se puede decir que hubo un control de la enfermedad y un año después se retiró la alerta”, comentó.

Puntualizó que esta enfermedad tiene dos tipos: 1 y 2, y éste último es el que ha tenido presencia en México.

“Es una enfermedad permanente, seguramente se va a seguir manteniendo, lo que hay que ver en este momento es no crear alarma, sino conciencia y que las personas tengan acceso a la información útil que les permita prevenir. Sí está en África, pero en un mundo globalizado tenemos la posibilidad de que llegue a México más fácil, además, sucede que se registra migración y eso colabora con la posibilidad de contagio, en caso de que alguien presente esta enfermedad”, comentó.

Algunos ciudadanos han protestado para exigir a las autoridades vacunas contra la Viruela Símica / Foto: Ilustrativa Rogelio Morales / Cuartoscuro.com

¿Qué sintomas presenta la viruela símica?

El especialista en salud destacó que esta enfermedad puede identificarse de dos formas: cuando la persona inicia con fiebre, dolor de cabeza, muscular, de espalda, falta de energía y, en ocasiones, se inflaman los ganglios de la garganta o de las axilas; y, tras ello, inicia la aparición de las erupciones cutáneas.

La segunda manera de identificarse es cuando al inicio de la enfermedad empiezan a presentarse las erupciones cutáneas, “primero es como una ronchita y luego como una ampolla con agua, eso es muy evidente, se seca y se descascara”.

Comentó que la enfermedad tiene una duración de dos a cuatro semanas y al tratarse de una enfermedad viral las personas que tienen deprimido el sistema inmunológico pueden agravarse más.

Los grupos de riesgo, entre estos las personas con enfermedades metabólicas, cardiovasculares o enfermedades renales que no se encuentran controladas, tienen mayor susceptibilidad.

Destacó que esta enfermedad pudiera confundirse con dengue, alguna reacción alérgica o dengue, ya que, además, las ronchas aparecen en la cara, pero también pueden aparecer en la boca o algún órgano sexual.

En el caso de los menores, este tipo de enfermedad puede confundirse con varicela.

“Por ello es que es indispensable la revisión del personal de salud calificado para poder identificar los síntomas que pueda haber”, comentó.

El investigador refirió que cuando una persona tiene las ámpulas abiertas o no se han secado se registra el periodo de mayor contagio para los demás.

Por ello, expuso, es necesario que las personas contagiadas se mantengan en aislamiento con las medidas sanitarias adecuadas.

Ante ello, pidió a la población acudir de manera directa al servicio de atención médica para ser diagnosticados de manera puntual.

“Lo que pedimos es que se acuda con las personas adecuadas y no automedicarse porque para esta enfermedad no hay una cura directa, no hay medicamentos que la controlen, hay medicamentos que la mitigan, hay una vacuna, pero no está expendida en el sistema de salud porque no están tan extendida esta enfermedad, esta vacuna se puede aplicar cuando inicia la enfermedad”, dijo.