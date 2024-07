¿Fondo de bikini? Ni las lluvias detienen a las jarochos al cruzar las calles [Video]

Una joven veracruzana se hizo viral en redes sociales esta semana, en su cuenta de TikTok posteó un video en los que parece al principio una laguna, pero conforme pasan los segundos nos damos cuenta que no es un afluente, se trata de una inundación causada por el paso de la Tormenta Tropical “Chris”.

Recuerda que en la actualidad Veracruz se ha hecho famoso por los memes en redes sociales, por ejemplo, en de los perros en Veracruz que en realidad son jaibas o cangrejos, pero lejos de ofenderse, los jarochos se las ingenian para generar más contenido con humor, el cuál arrojará varios memes a futuro.

Huracán “Beryl”

Lo que no es una broma es la Temporada de Ciclones y Huracanes, la cual ha causado muchos estragos en varias partes del Estado de Veracruz, por eso te recomendamos que sigas todas las indicaciones de la Secretaría de Protección Civil, recuerda ubicar los albergues más cercanos a casa y las medidas de seguridad pertinentes.

Si te es de utilidad, puedes seguir los reportes del clima en el Servicio Meteorológico Nacional o también en las redes sociales de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, en la que te darán toda la información pertinente sobre el paso de los fenómenos meteorológicos por la entidad veracruzana.

Experiencias que solo se viven en Fondo de Bikini

Regresando al tema “chusco”, te platicamos que en la cuenta de TikTok de @lirbabernvez podrás disfrutar el video que se ha hecho viral en menos de un día, y todo se debe a que estaba ayudando a su amigo a sacar la motocicleta de la calle inundada, pero como todo mexicano, no pudo dejar a tras un reto de sus amigas que la estaban grabando y decidió tirarse un clavado para nadar.

Entre risas, la joven presentó el video como “experiencias que solo se viven en fondo de bikini” y al son de “métete a nadar”, Lirba Cithlali se tiró a la calle inundada para cumplir con el reto, el cuál sus amigas se arrepintieron de impornerle, pero ya era tarde, la joven demostró que es de carácter y cumplió el desafío.

“Solo Veracruz es bello”, cabe resaltar que la intención era apoyar a su amigo a sacar la moto del agua, ya que debido a la inundación se le apagó, mientras que la otra joven, pasó de las risas a la preocupación al decir “y ahora como me bajo, no sé nadar”, para dar paso a continuar con la ayuda a su amigo para sacar la motocicleta del agua.

El video ya cuenta con más de 44 mil me gusta, y más de 3 mil 500 usuarios lo guardaron en sus cuentas de TikTok, el video esta por alcanzar las 400 mil reproducciones, y los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar, unos preocupados por la moto y otros tratando de aclarar si el agua con la que se inundó la calle es del drenaje.

“La moto sirvió después d eso”, “No manches, que no es drenaje??”, “Es en la Donato Casas”, “Es en Yáñez, si no me equivoco”, entre muchos comentarios en los que confirmar que la zona puede tratarse de la colonia Yáñez. Si te encontrará en esta situación ¿te animarías a nadar?