Conoce las playas más bonitas de Veracruz para vacacionar en Semana Santa, ¡Te vas a enamorar!

Cada vez falta menos para la temporada favorita de muchos, así es, las vacaciones, y no hay mejor decisión que aprovecharlas para pasar unos días disfrutando del sol y la arena, es por ello que te invitamos a conocer las playas más bonitas de Veracruz para vacacionar en Semana Santa, ¡Te vas a enamorar!.

El hermoso estado de Veracruz se caracteriza por tener al ‘Carnaval más alegre del mundo’, por la calidez de sus habitantes, pero también por sus increíbles destinos playeros.

Chachalacas





Esta hermosa playa se encuentra ubicada a 5 km de Úrsulo Galván tiene unas majestuosas dunas que la hacen una de las más bellas de Veracruz. Es perfecta para realizar actividades extremas como subir las dunas en cuatrimoto o para bucear.

El agua de esta playa es muy limpia y el oleaje suele ser tranquilo es fechas como Semana Santa, además, cuenta con una gran variedad de hoteles en su extensión, para todos los presupuestos y necesidades.

La playa de Chachalacas es una de las más bellas de Veracruz | Foto: Nayeli Collinot | Diario de Xalapa

Chachalacas is a small fisherman’s town, and has one of the most beautiful beaches in the state of #Veracruz. Here, you can practice activities and water sports such as diving, sand sliding or riding an ATV through the Sabanal dunes.



📷 @carlos_detrip #VisitMexico pic.twitter.com/iJxECKp2TR — Visit Mexico (@WeVisitMexico) September 3, 2020





Costa Esmeralda





Otra excelente opción para visitar esta temporada vacacional es la playa de Costa Esmeralda, misma que lleva ese nombre debido al hermoso color de sus aguas. Si deseas relajarte hay varias opciones de hoteles , además, suelen realizar liberación de tortugas en ella, la cual es una experiencia única e inolvidable.





Se encuentra ubicada entre las comunidades de Nautla y Tecolutla. Muchos la conocen como la joya escondida. No dudes en visitarla y aprovecha para degustar unos deliciosos mariscos frescos.

La playa de Costa Esmeralda es una opción para visitar en Semana Santa, ¡podrás liberar tortugas! | Foto: Nayeli Collinot | Diario de Xalapa

Roca Partida





Esta preciosa playa forma parte de la riqueza natural de los Tuxtla, es una excelente opción para aquellos que aman los deportes extremos. En este sitio podrás: hacer ciclismo de montaña, cabalgar, tomar fotos al increíble paisaje, acampar, bucear, etc.

Si tienes agallas, incluso podrías escalar la roca y hacer rapel en ella. Las aguas de esta playa son cristalinas, ¡seguro pasarás unas vacaciones inolvidables!.

Se ubica a 86 km del Puerto de Alvarado, yendo por la carretera federal 180 y estatal s/n.

Punta Roca Partida. 🤗😍🥳 San Andrés Tuxtla, #Veracruz. pic.twitter.com/xABf8sUigP — Love Veracruz (@Love_Veracruz_) December 27, 2021

Playa Escondida





Si lo que buscas es alejarte de la ciudad y pasar unas vacaciones relajada o relajado y en contacto con la naturaleza, la Playa Escondida es tu mejor opción. Se encuentra cerca de los Tuxtlas. No hay hoteles, por lo tanto, aquí los visitantes acampan. Se ubica a 6 km de Montepio, por la carretera estatal s/n.

Playa escondida, playa arroyo de lisa, playa costa de Oró, playa ermitas y muy al fondo playa de montepio todo esto en Los Tuxtlas, #Veracruz muy pronto andáremos recorriendo nuestro estado.🤗😍 pic.twitter.com/62jEBq3S82 — Love Veracruz (@Love_Veracruz_) May 31, 2020

Tecolutla





Se trata de un puerto muy popular de la región totonaca, posee una enorme riqueza cultural y mucha historia, no obstante, también es un destino de aquellos que disfrutan de los paseos por los manglares, en los cuales tendrán la oportunidad de observar diversas especies y paisajes espectaculares.

Se encuentra a 324 km de la CDMX, y lo mejor es que parece una enorme alberca con tonos esmeralda, pues casi no tiene oleaje.





Cancuncito





Se encuentra en el puerto de Veracruz y es el destino favorito de muchos turistas debido a que sus aguas son cristalinas y está sobre una zona de arrecifes. La única manera de llegar a este sitio es en lancha. Allí se puede realizar snorkel y buceo.

Se le llamó Cancuncito puesto que la comparan con las playas de Cancún o el Caribe.

Apuesto a que no sabían que en Veracruz hay una playita mini, que le llaman Cancuncito, pues si, está lo máximo, perfecta para ir a pasar la mañana, los de @YoAmoVeracruz y @HotelIndigoVer nos llevaron y @PrincElsa parecía pececillo en el agua.. #UnHotelIHG pic.twitter.com/Y8iL9n8Skr — Grace Navarro (@LaGraceNavarro) October 2, 2018

Antón Lizardo





Otra joyita de Veracruz es la playa Antón Lizardo, misma que se encuentra en un pueblito de pescadores, por lo tanto, es muy tranquila y de las más limpias. Si viajas a este sitio debes vivir la experiencia de pescar con los habitantes locales, pues seguro será algo que no olvidarás.

La especialidad de este sitio son las bebidas, sobre todo los famosos helados de ron, mismos que ayudarán a refrescarte y relajarte.

Para llegar a Antón Lizardo desde Veracruz, hay que tomar la carretera federal 150, que termina en el pueblo. El recorrido es de unos 20 km desde Boca del Río.

Playa de Antón Lizardo, Veracruz. pic.twitter.com/gVmzOzEKLj — ¡Vive Veracruz! (@Turisteando_Ver) October 3, 2021

Mocambo





Se ubica a 5 km de la ciudad de Veracruz y es una de las más visitadas por turistas y veracruzanos, sobre todo en vacaciones de Semana Santa.

Son ideales para descansar en un hotel cercano o para pasear a la orilla de la playa. Otro de los atractivos de este sitio es la deliciosa variedad de platillos y la amabilidad de las personas.

Puedes dar un paseo en lancha, montar a caballo, entre otras actividades.





Playa Muñecos





Se encuentra muy cerca de Xalapa y de Palma Sola, es una de las más tranquilas y paradisíacas de la entidad. Posee arena muy fina y sus aguas son color turquesa. Debido a que no es tan conocida, no hay muchas opciones de restaurantes, por lo tanto es recomendable llevar tu propia comida.

Se le acuñó ese nombre debido a que tiene varias formaciones rocosos que rodean y cuidan la playa, las cuales llaman mucho la atención.

Aquí podrás acampar, hacer esnórquel o simplemente nadar y relajarte en una hamaca.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aventúrate México (@carlos_detrip)

¿Dónde se encuentran ubicadas las playas más bellas de Veracruz?

Si deseas visitar alguna de estas playas antes mencionadas, te dejamos el MAPA para que las ubiques. Recuerda llevar tu bloqueador, sombrero, toalla, alimentos y bebidas, pero sobre todo cuida la flora y fauna de cada una de ellas.





