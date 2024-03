¡Homenaje a Veracruz! Escultor venezolano realiza obra de arena en playa del puerto [Fotos]

Veracruz, Ver.- Con elementos característicos de Veracruz, José Luis González Ortiz elabora una escultura en arena en la zona de playa Martí que busca ser un atractivo turístico más en este periodo vacacional de Semana Santa.

Destaca que esta obra denominada “Tributo a Veracruz” inició este lunes 25 de marzo y deberá estar terminada este sábado 30 para ser inaugurada por las autoridades municipales, quienes lo invitaron para realizar el trabajo.

La obra contiene elementos característicos como los tradicionales jarochitos con su ropa típica, el muelle, el faro de la Isla de Sacrificios.

“La obra va en buen tiempo, en realidad casi está terminada solo falta agregarle agua y vida marina para representar lo que es Veracruz, es mi primera vez aquí y estoy muy contento de haber sido invitados”, expresa.

La escultura se encuentra en la playa Martí y se prevé que sea inaugurada para el mediodía de este sábado 30 de marzo.

Relata que desde muy pequeño, en su natal Venezuela se vio interesado en la creación de figuras con materiales sencillos como la arcilla o piedra de jabón, que es característica de su país pero fue hasta que se atrevió a usar la arena que despegó su carrera como escultor profesional.

“Soy nacido en Barquisimeto, Venezuela pero hace 28 años cuando vivía en Brasil en Río de Janeiro, mi primera escultura fue Blancanieves y los siete enanitos, paso un americano y me dijo que me iba a dar una propina, yo le pregunté el por qué y me comentó que todos los que hacían esculturas de área en el mundo les daban una propina y me di cuenta de que era algo que me gustaba hacer y de lo que podía vivir, así comencé”, dice.

Refiere que a los ocho años tuvo un accidente con pirotecnia, por lo que perdió tres dedos de la mano derecha pero eso no fue impedimento para hacer lo que actualmente hace y que lo ha llevado a recorrer 32 países creando distintas obras con arena y cemento y en el territorio veracruzano se ha presentado en Puerto Vallarta, Mazatlán, Colima, Cancún, Playa del Carmen, Tabasco, entre otros.

“He hecho de todo un poco, me gusta la escultura prehispánica, he hecho la última cena, algunas religiosas, he hecho réplicas de los calendarios maya, trabajó mucho con el sector privado, la hotelería haciendo esculturas para evento, trabajo la arena, el hierro, cemento, unicel de alta densidad”, explica.

¿Cuánto mide la escultura hecha de arena?

La escultura más grande que ha trabajado con arena es la réplica de la pirámide de Chichen Itzá que tiene una altura de seis metros por 12 metros de base así como una India en Venezuela de 18 metros de altura pero esta última fue un trabajo de un año ya que se elaboró con hierro y cemento.

Finalmente puntualiza que la escultura “Tributo a Veracruz” que tiene dos metros de altura y cuatro metros de largo podría durar hasta dos semanas después de su inauguración, siempre y cuando no la toquen para que permanezca como atractivo turístico y que la gente se tome la foto de recuerdo.