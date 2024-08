Septiembre, mes de sismos; así funcionan las camas anti terremotos creadas por chinos

Estamos a unos días de iniciar septiembre “el mes patrio” y también conocido como “el mes de los temblores” y es que todo buen mexicano sabe que en esta época del año además de celebrar el “Grito de Independencia” también se le tiene temor ya que es cuando suele temblar en algunas regiones del país.

Las zonas más vulnerables a sufrir sismos son el centro y suroeste de México en donde se encuentra Veracruz y es precisamente la zona de Xalapa, Córdoba y Orizaba así como otros municipios de las Altas Montañas los que suelen registrar más sismos en septiembre.

Es cierto que no tenemos una bola de cristal mágica que nos avise cuándo va a temblar, pero la mayoría de los mexicanos sabe que al llegar septiembre se vive con un temor, esto es provocado a raíz del fuerte temblor que se registró un 19 de dicho mes de 1985 en la Ciudad de México.

Ese sismo que fue de magnitud 8.1 grados dejó cientos de edificios derrumbados y otros más dañados, provocando la muerte de varias mujeres, hombres, niños y adultos mayores que estaban durmiendo o alistándose para salir al trabajo o a la escuela.

Fue tal el impacto que este hecho dejó marcado a todo un país, por ello a partir de esa catástrofe el gobierno comenzó a promover entre la sociedad mexicana la cultura de la Protección Civil y sobre todo a informar sobre medidas a tomar en caso de estar en un evento de sismo, es decir saber ¿qué hacer en caso de que nos sorprenda un temblor?

Es por ello que desde las escuelas de Educación Básica se educa a las nuevas generaciones, sobre todo en septiembre en temas referentes a los simulacros, donde se educa a los estudiantes qué hacer y cómo actuar ante un sismo.

Curiosamente después del sismo de 1985 se han registrado otros más en el mismo mes e inclusive en el mismo día, como lo fue en el año 2017 y en el 2022.

Si bien es cierto que la cultura de la Protección Civil enseña a las personas a saber cómo actuar ante un siniestro, no estamos del todo preparados y nadie sabe cómo reaccionará cada persona ante una situación crítica.

En este dilema de buscar salvar la vida de las personas en caso de un temblor, algunos investigadores y expertos en materia de sismos se han dado a la tarea de buscar alternativas que ayuden a las personas a ponerse a salvo en caso de estar en una situación de riesgo.

Un caso muy particular son los ingenieros de Estados Unidos que han desarrollado un sistema de escaleras corredizas instaladas en las paredes de edificios con más de cuatro pisos, este sistema permite a las personas salir de los departamentos lo más rápido posible.

Pero en la actualidad en medio oriente existen edificios con otras estrategias más avanzadas para sacar a las personas de los inmuebles altos lo más rápido posible como lo son algunos elevadores personales que se instalan en los balcones y se activan cuando una persona se sube en ellos y baja en automático, uno tras otro hasta llegar a suelo firme.

Ahora bien si hablamos de inventos más avanzados, hay países como lo es Japón y China en donde sus regiones sufren de constantes temblores y la mayoría fuertes. Es por ello que algunos ingeniosos han buscado al paso de los años estrategias para buscar salvar la vida de las personas que sean sorprendidas en sus departamentos y edificios durante un movimiento telúrico.

Bed designed to protect you in extreme cases during earthquakes.

Y es que en estas regiones suele temblar a toda hora, no importa si es de día o de noche, lo cual pone en una situación más vulnerable a sus habitantes.

Pero el inventor chino Wang Wenxi se ha enfocado a desarrollar “camas a prueba de terremotos” se trata de estructura cubica en donde se pude colocar un colchón normal y en donde las personas pueden dormir cómodamente. La diferencia de estos artículos es que en caso de detectar un sismo se activa un sistema especial que hace que el cubo se abra y el colchón junto con la persona dormida caiga y quede resguardada ya que la cabina quedará cerrada dando protección.

¿Cuándo se inventaron las camas anti terremoto?

Este invento comenzó a ser cocido a partir de 2010, pero con el paso de los años se ha ido modificando y mejorando para hacer la cama más segura, obviamente que al ser un producto novedoso no es nada barato y solo algunos pocos tienen el poder adquisitivo para comprar la cama especial para salvarse en caso de un temblor.

De hecho algunas autoridades de China han declarado que se busca que, en un futuro no muy lejano todas las casas y departamentos asentados en zonas de actividad sísmica puedan tener una de estas camas.