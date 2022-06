SOY Marcha del Orgullo: Tributo a la diversidad

El próximo sábado 25 de junio la Ciudad de México se pintará con los colores del arcoíris para celebrar una fiesta a la que están invitados todos los chilangos para rendir tributo a la diversidad.

Y es que este año la Marcha del Orgullo LGBT+ invita a todos a unirse sin distinguir género ni preferencia sexual, pensamiento o ideología, esta vez bajo un nuevo lema: “Las calles son nuestras, por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”.

Bajo esta filosofía partirán 150 carros alegóricos a partir de las 10:00 horas de la glorieta del Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino. Los contingentes se dividirán en: Gay Pride, Orgullo y Dignidad e Histórico.

“Este año decidimos visibilizar a las mujeres, a los feminicidios, a las que están y ya no están con nosotros. Nos hemos dado cuenta de los altos índices de desapariciones y de la violencia de género que existen, y de que cada año la cifra aumenta y es preocupante”, dice Angelo Diep, coordinador del contingente Gay Pride.

“En este tema se encuentran las familias lesboparentales, la comunidad trans que es de los sectores más discriminados, ya que ellas tienen que subir al transporte púbico donde no sólo sufren discriminación por los hombres sino por las chicas”, añade.

El tema del machismo se incluye como parte de la intención de crear conciencia sobre el respeto hacia las mujeres, así como invitar a la comunidad heterosexual a conocer más sobre el estilo de vida y el pensamiento LGBT+.

El objetivo es que este año en vez de un reina tengamos a un personaje que pueda sensibilizar a otras audiencias y otros públicos para crear uniones más fuertes

Angelo Diep Coordinador del contingente Gay Pride

Con esta intención, el invitado especial o “rey de la marcha” será el cantante Johnny Caz, integrante de Grupo Firme, a quien recientemente en un concierto de la agrupación, su novio le pidió matrimonio en el escenario.

“El que venga Johnny Caz a cerrar la marcha con el concierto de Firme en el Zócalo, abre una importante brecha. La gente me decía: ‘¿vas a poner a Danna Paola?’, pero el objetivo es que este año en vez de un reina o un artista aliado tengamos a un personaje que tenga la capacidad de sensibilizar a otras audiencias y otros públicos, para que podamos crear uniones más fuertes”, explica Diep.

En cuestión del patrocinio se pretende que la comunicación al público no sea solamente comercial, sino que lleve un mensaje detrás.

“Buscamos que las marcas no nada más vayan a lanzar sus productos LGBT+ ese día, sino que tengan una contribución real, que no sólo se beneficien de nuestra lucha. Todos queremos un carro alegórico, todos tenemos derecho a marchar, pero en este caso se trata de pensar en qué estás aportando como marca, por eso se crearon puntos QR sobre prevención y uso del condón, además de que habrá módulos de pruebas de VIH al lado del escenario.

“Es evidente que hay que hacer conciencia e informar sobre temas que las nuevas y no tan nuevas generaciones no conocen bien. Por ejemplo, el caso del PrEP (profilaxis prexposición) que actualmente se toma para prevenir contagios de VIH después de tener relaciones sexuales sin protección. Pero debes saber que no se puede tomar así como así y ser consciente de qué es lo que puede causar a tus órganos y las consecuencias que puede traer”, explica Angelo.

Dice que las marcas se pueden anotar en la página marchalgbtcdmx.org y, que se les hará llegar su registro con las normas de protección civil, “porque luego llegan con carros de cuatro pisos, y no se puede”.

“El último carro puede salir hasta las 18:00 horas, el primero sale a las 10:00 horas después del corte del listón, el cual será cortado por algunas figuras políticas, y quiero aclarar que somos apartidistas. También habrá representantes de las tres televisoras, así como influencers e invitados especiales”, destaca.

Invitados especiales

Harán acto de presencia La Bebeshita, Cabare-Tito, Wendy Guevara, Osmani García, Carmen Campuzano, La Supermana, Boons, Jonas Vloggers, Mario Aguilar, Lyn May, Raymix, La Factoría, Raquel Bigorra, Érika Alcocer, Alejandra Ávalos y Grupo Firme.

También habrá un espacio para páginas de internet e influencers, youtubers y tiktokers, así como hoteles, marcas de ropa y bares, entre otros negocios que estarán integrados en los contingentes.

“En marchas anteriores se han reunido más de 700 mil personas, pero por la aparición de Grupo Firme esperamos más del millón. Somos la marcha número uno después de Brasil, pero ya somos casi un millón de asistentes. El próximo año queremos tener no solo un escenario sino tres, en el Zócalo, la Alameda y el Monumento a la Revolución, como sucede en Europa, donde no tienen un día, sino una semana de celebración con cinco escenarios. Y queremos crear dinámicas informativas para posicionar a México como un país cien por ciento gay frendly”.

Los logros

En más de cuatro décadas, a través de diferentes esfuerzos de los representantes de la comunidad -incluso en la cámara de diputados ya existen mujeres trans defendiendo sus derechos- se han tenido varios avances gracias al trabajo realizado en conjunto con las autoridades, como el derecho al matrimonio civil, acceso a la seguridad social para personas casadas, existencia de un marco jurídico para combatir la discriminación y respeto a los derechos humanos, acceso gratuito para tratamiento de VIH/Sida y obtención de la credencial de elector con la identidad de género personal.

También se cuenta con directrices para proteger a las víctimas de violencia; protocolos para la investigación y la persecución de los delitos relacionados con dicha población; incorporación de su oferta artística en las diferentes carteleras, centros de espectáculos y museos; contenidos propios en los medios de comunicación y desarrollo de una industria de consumo y disfrute del tiempo libre, así como plataformas electorales con la agenda LGBT+ en varios partidos políticos, además de la existencia de un Día Nacional contra la Homofobia.

“Falta muchísimo por hacer, en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo vemos que algunos estados no lo han aceptado, es por eso que todas las marchas son importantes. Hay que tratar de sensibilizar en temas de adopción, seguimos sin estar preparados para una familia homoparental, no importa en qué tipo de sociedad te manejes, nos sigue sorprendiendo cómo en diferentes sectores de la sociedad de clase alta, baja o media la gente se sorprende al ver a una pareja de la comunidad con su hija de la mano.

“Por eso estamos haciendo un llamado a la Secretaría de Educación Pública, no para imponer nuestras ideas, sino para que los libros puedan reflejar la realidad de lo que estamos viviendo hoy en día. A los niños hay que hacerlos conscientes de lo que hay alrededor, hay que sensibilizarlos para evitar el bullying a través de la educación, porque al final del día permanecemos aún en la ignorancia”, añade.

El activista dice que gracias a las acciones y esfuerzos de mujeres trans como María Clemente, quien fue la primera dentro del Congreso, y Diana Sánchez Barrios, quien en 2014 impulsó en la Asamblea Legislativa la rectificación de las actas de nacimiento para personas transgénero, se han obtenido importantes avances en cuanto a las peticiones de la comunidad.

“Sus vidas han sido rudísimas, las han juzgado y discriminado. Diana es todo un icono, pero hay historias de otras activistas como Roshell Terranova, ella no tanto dentro del ámbito político, pero fundó las primeras casas para la comunidad trans, para quienes no sabían qué hacer para recibir apoyo; no sabían que podían vivir ahí y salir adelante en su cambio de género. Hemos avanzado, pero para mí como activista ha sido muy difícil el hacer las cosas.

“Yo sufrí discriminación y no necesité abogado, la Copred (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México) entró a defender mis derechos. Es cuestión de que el gobierno responda y nos apoye”.

NUMERALIA

700 mil personas se han reunido en marchas anteriores, pero este año esperan más de un millón

150 Carros alegóricos desfilarán por la acvenida Reforma

25 Marcas se unen a la marcha

15 Celebridades estarán presentes

LA RUTA

Salida del Ángel de la Independencia.

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central. Calle 5 de Mayo. Zócalo capitalino

NO PIERDAS DE VISTA

- Los contingentes se dividen en: Gay pride, Orgullo y dignidad e Histórico.

- Habrá estaciones con código QR sobre información de prevención

- Habrá pruebas de VIH al lado del escenario

