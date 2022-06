SOY Marco Martín: Los espacios cuentan tu historia

Si no te pondrías una camisa que usabas hace 20 años, ¿por qué tendrías una sala que ya no te gusta? Así lo afirma el arquitecto mexicano Marco Martín, quien invita a renovar el espacio en el que habitamos, al igual que cada persona lo hace con su estilo de vida.

Para el director de MM Estudio Interior, con sede en Guadalajara, Jalisco, más allá de las modas, es cuestión de sentirnos bien en el lugar que es y sigue siendo nuestro refugio, ante un caos del que nos vimos obligados a huir para salvarnos.

Martín describe las tendencias del diseño de espacios como estilos que surgen a partir del confinamiento y apegadas a la búsqueda de la relajación, de lo natural y de aquellos elementos que nos hagan felices.

“Las nuevas propuestas en el interiorismo van muy de la mano del tema de la pandemia; fue un cambio impresionante del cómo estamos viviendo el espacio, encerrados tanto tiempo nos hizo revalorar el tema de diseñar cada área de nuestra casa. La gente antes se enfocaba más en viajar, en salir a comer. Gran parte de lo que viene ahora es regresar a lo básico, a los colores naturales, tejidos, maderas naturales, tonos crudos y cálidos.

“En todos lados vemos esta tendencia, queremos volver a sentir esa calidez en los espacios, a diferencia de otros tiempos donde destacaban los dorados, los velvet. Recordemos que los espacios son como un libro de nuestra historia de vida, este gran cambio mundial nos hizo valorar más como estamos viviendo”.

El experto afirma que el diseño tiene que contar historias, “tiene que ser divertido, transportarte a lugares. Soy fan de acercarte a objetos que traigan felicidad, cosas que generen una sonrisa. Un espacio es como conocer a alguien en la primera impresión, llegas y ya sabes cómo va a ser esa persona, si le gusta la música, los viajes… Es crear un vínculo, es una extensión del ser humano; en las oficinas la gente pone fotos de la familia, es una conexión humana, pero a su vez estos elementos deben ser funcionales”.

Dice que antes de empezar a diseñar, tienes que pensar en si tienes perros, si tienes muchas visitas, cuánta familia hay, entre otros aspectos como el color que elegirás, el cual puede influir de manera considerable en el estado de ánimo de las personas.

“Las piezas deben vivir para ti, no tú para las piezas, el color puede generar peleas, bajo estado de ánimo. Hemos visto cómo dinámicas familiares cambian a partir de modificar un color, la iluminación también es un factor básico. No hay como vivir en tu propio espacio, que tenga un toque tuyo; nos pasa que algunas personas dicen ‘la casa de mi vecina es de color beige y le voy a copiar’, pero el que vive ahí eres tú, no la vecina”.

De acuerdo con su experiencia, se ha topado con casos en los que ha tenido que cumplir los caprichos extremos de los clientes.

“Me tocó que un cliente quería una motocicleta Harley en la entrada de su casa, pero él nunca había andado en moto, me pareció muy valiente y arriesgado, pero esas piezas o elementos que vas construyendo, van hablando de tu historia”.

El conocimiento es la clave

El arquitecto explica que para lograr el éxito en cualquier proyecto de interiorismo se debe enriquecer el conocimiento en temas como el arte, las piezas no comerciales y sobre todo, nunca perder la capacidad de asombro.

“No creo tanto en el buen gusto, creo más en el ‘ojo entrenado’, como decía Diana Vreeland, directora de Vogue (1903-1989): ‘El ojo tiene que viajar’. Y es que, si no has visto algo, no hay manera que lo puedas plasmar, el gusto tiene que ver con viajar, ver y conocer, una persona, un encuentro, un viaje que te marcó… tus vivencias le dan forma a tu historia.

“Tiene que ver con algo interno, es un rasgo de personalidad, como en todo siempre es bueno acercarse a expertos, porque, por ejemplo, aunque lea muchos libros de medicina, no te voy a recetar algo, hay que investigar y estudiar todo lo que quieras pero de la mano de alguien que domine el tema”.

Qué sí y qué no debes hacer

Como parte de un proceso de cambio generacional, cada área de la casa toma una nueva forma, se ha dejado atrás el clásico orden en la distribución del mobiliario dejando atrás, por ejemplo, el clásico sillón de tres plazas, junto a uno de dos y el individual.

“Las salas completas ya no, esto es algo generacional, nuestros papás pensaban en comprar muebles con una función: que duraran para toda la vida, nuestros estilos de vida han cambiado y el acceso a más cosas nos ayuda a que el espacio evolucione. No usaríamos una camisa que nos pusimos hace 20 años, ¿entonces porque tienes una sala que se usaba hace 20 años? Tu casa tiene que evolucionar conforme tú lo haces.

En este tema Marco afirma no estar en contra de las antigüedades, pero sí de lo recargado.

“Soy fan de lo ecléctico, pero con sus observaciones. Teníamos una cliente con un papá anticuario, su casa parecía bazar; cuando llenas todo el espacio del mismo estilo lo que debes hacer es generar contrastes para que tu casa no parezca museo, hay cosas muy lindas, las antigüedades si son de mucha calidad, vale la pena conservarlas, pero si haces el mix entre lo nuevo y lo contemporáneo se ve mejor”.

El arquitecto sugiere siempre incluir arte, música, y crear ambientes de forma divertida como poner en la sala en vez de un sillón, dos sillas que hagan juego con el sofá principal, estas pueden ser de madera o de algún otro material. “Vale la pena explorar”.

Cuidado con el color

Hay complementos cuya importancia muchas veces es mayor a la de la selección del mobiliario y otros detalles, ya que pueden influir de manera psicológica en nuestro estado de ánimo.

“Hay que tener cuidado con colores como el salmón o el verde pistache, son tonos muy difíciles, no satures el espacio, esto genera ansiedad, fíjate y haz un análisis de tu espacio. Es una manera de expresarse.

Martín dice que para espacios pequeños “los colores ligeros claros en muros como el hueso y blanco opaco, son recomendables, pero si pintas un muro totalmente blanco puro, te ocasionará ansiedad y estrés porque el reflejo de iluminación te encandila, te cansa, con bajar la intensidad del blanco cambia la percepción del espacio. Sin embargo, el blanco en techo es básico porque hace que el interior se sienta más amplio”.

Afirma que los acentos en un solo muro de color ya están tanto en tendencia, sino un solo color en toda la habitación como un beige o café topo, combina con tonos fríos cálidos y ayudan a que puedas estar cambiando y no se vea monótono, “aléjate de tonos llamativos en espacios pequeños”.

En espacios amplios dice que, “cuando tenemos un techo muy amplio te siente muy incómodo, entonces se vuelve un espacio poco confortable, para eso puedes poner un candil arriba de la mesa del comedor, como tienes la iluminación más cerca de ti ya no percibes tanto la altura del techo, también lo puedes lograr con una lámpara de techo. Además, en este tipo de espacio debes de pensar en la proporción de los muebles y jugar con la intensidad de los rojos, amarillos y verdes”.

Los tonos neutros o tierra como el gris o beige, pueden combinar con muchas cosas. “Los cojines puedes renovarlos cada año, o cada seis meses y puedes lograr que tu casa se vea renovada. Los linos en tonos naturales y con textura, son tendencia. No combines más de tres colores, tres texturas o tres materiales, es la regla básica”.

Cuidado con los reflejos

Antes de colocar un espejo hay que pensar en lo que en ellos se reflejará. “En ciertos puntos de la casa ayudan a crecer la perspectiva y generan profundidad, pero hay que tener cuidado de dónde colocarlos, en un comedor puede resultar incómodo verte comer.

Hay que cuidar lo que refleja, me ha tocado que donde estaba parado se veían los tinacos del vecino”.

“Un espacio limpio y ordenado, no tiene que ver con presupuesto, donde vivas en el mundo que vivas, tener un espacio limpio y ordenado te cambia la vida. Tu cama debe ser espectacular, una buena regadera, el aroma del shampoo, todos esos detalles te hacen feliz”.

Recomienda visitar bazares donde se pueden encontrar piezas de gran diseño a bajo costo donde, incluso, podemos empezar a crear nuestra propia colección de arte. “Hay muchos artistas que son nuevos, en todo México hay muchas propuestas, desde una vajilla hasta una pluma, enriquecen mucho, tu vida debe ser especial a través de los objetos”.

Y la oficina

Los espacios para trabajar han cobrado gran relevancia en el último año. La pandemia ha acelerado transformaciones en el mundo laboral que ya sucedían desde hace al menos una década. Las organizaciones han entendido que el home office no es sinónimo de ocio. Pero, sobre todo hemos aprendido que el área de trabajo debe ser un lugar

inspirador y sofisticado, un reflejo directo de nuestra personalidad, que nos ayude a cumplir con las necesidades laborales.



En este sentido, Daniella Valenzuela, arquitecta y diseñadora de interiores, comparte contigo algunas recomendaciones para transformar los espacios de trabajo en un entorno más productivo con elementos de diseño clave que combinen funcionalidad, elegancia y una estética refinada.



“Las oficinas en la nueva normalidad deben adaptar sus espacios y mobiliario, a fin de garantizar la sana distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona. Para lograrlo es importante realizar un análisis de la densidad y crear un plano de redistribución de los colaboradores. Otra opción es el aprovechamiento de áreas comunes como el comedor y las terrazas”, asegura.

La tendencia en diseño de interiores ahora debe favorecer la seguridad personal y la salud.

“Por ello es prioritario adecuar los espacios para que no se concentren grandes aglomeraciones en una misma área, por ejemplo para una junta. Los espacios abiertos, amplios, con buena iluminación y ventilación serán los más privilegiados para el sector

corporativo y comercial”.

Respecto al uso de los materiales en las oficinas de hoy, “se deberá optar por aquellos que sean fáciles de limpiar constantemente, tales como la madera, el cuero natural y el plástico. Y deberán eliminarse los materiales como los tejidos y los tapizados. Por su parte, la decoración minimalista será tendencia, ya que permite con pocos elementos la funcionalidad del espacio; evitando la saturación y dando lugar a una mejor limpieza.



En relación con los colores, dice que la preferencia estará en el blanco, que ha sido asociado durante años con la paz y tranquilidad, además de ser muy útil para dar la percepción de amplitud y mayor espacio”.

