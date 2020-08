¿Tienes un Android? ten cuidado, podrías ser uno de los vulnerables

Más de mil millones de usuarios se encuentran en riesgo de ser víctimas de robo de información, ataques cibernéticos y hackeos, ya que en un reporte de la firma CheckPoint, se detectaron más de 400 amenazas en el procesador de señal digital (DSP) del procesador Snapdragon que desarrolló Qualcomm.

De acuerdo al estudio, se supo que el dispositivo puede tener estas vulnerabilidades en la descarga de un video u otro archivo que sea generado por el chip que pasa por el DSP.

Ready to create the next big thing? We help fuel gaming innovation on mobile, PC, and #XR platforms, and have tons of resources and tools to help developers level up their games on devices powered by the #Snapdragon 865+ #5G. Check it out: https://t.co/1jeTWbrWUh pic.twitter.com/PP1RdupI6m — Qualcomm (@Qualcomm) July 8, 2020

Qué riesgos corro si tengo un dispositivo con este chip?

Tener un teléfono móvil con este chip dejaría vulnerable el equipo y dejaría toda la información en manos de quién pueda ingresar a ella, desde la ubicación, escuchar pláticas en tiempo real accediendo al micrófono, videos almacenados, cuentas y todo lo que se encuentre en su interior podría ser robado.

La solución

Ante este problema Qualcomm aseguró que actualmente no se ha detectado que se esté aprovechando este fallo y aconsejó a todos los usuarios que cuenten con este procesador, que actualicen el software en cuanto sea liberado por la compañía.

