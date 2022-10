¡Qué fiestón! Mujeres se hunden en socavón durante una fiesta; ellas lo provocaron

Mujeres que se divertían en una fiesta en Brasil pasaron de las risas al terror cuando en un instante el piso se rompió y se hundieron, fue mediante un video de TikTok que se dio a conocer el susto que se llevaron, la usuario de esta red social no dejó a medias la información ya que en otro video mostró que los invitados a la fiesta ayudaron a las mujeres a salir del hoyo.

Fuera cerca de cinco personas las que se cayeron en el hoyo que se abrió cuando se rompió el piso debido a los brincas de las mujeres que bailaban al son de la canción “Tem Cabaré Essa Noite” un hit que se escucha en Brasil.

Tras el accidente los invitados a la fiesta fueron a revisar el estados de las mujeres que se hundieron en lo que parece ser un pozo que se había tapado con cemento y al no resistir el peso de las bailarinas se rompió lo que ocasionó que todas se fueron hacia abajo, cabe señalar que se tienen dos videos, uno del momento en el que se caen y la segunda parte cuando las rescatan.

¿Por qué se hundió el piso en la fiesta?

Todo inicia con la canción que tocan en la fiesta, al escucharla un grupo cinco mujeres (por lo que se puede apreciar en el video) se pusieron al brincar y cantar al centro del patio de la casa donde se realizaba el festejo, cuando después de unos brincos el piso se quebró y las bailarinas desaparecieron.

Al ver que las amigas o familiares se hundieron, se escuchan los gritos de preocupación de los invitados que de inmediato se asomaron para ver estado de salud de las accidentadas, lo que se puede apreciar son los ladrillos que forman un círculo en la zona donde el piso se quebró, lo que indica que existía una especie de pozo en ese lugar.

La encargada de subir las dos versiones del video es la usuaria de TikTok @@raiodesollau, pero el checar su muro el primer video ya no se encuentra, sólo se tiene la segunda parte en la cual rescatan a las mujeres que se accidentaron, algo que puede destacarse para decir que no hubo heridos que lamentar, fue la risa de uno de los invitados que mostraba más tranquilidad.

¿Cómo rescataron a las mujeres que se hundieron?

En la segunda parte del video podemos apreciar a varios hombres y mujeres tratando de ayudar a sus amigas; al momento el video cuenta con 3.5 millones de reproducciones, más de 130 mil me gusta y 2283 comentarios, entre los que destacan las muestras de apoyo hacia las afectadas.





They fell into the upside down 💀 pic.twitter.com/RavSuBXPHy — Best Videos 🎬🍿 (@30SECVlDEOS) September 25, 2022





Cabe señalar que luego del accidente, un medio local visitó la casa donde se realizó la fiesta y platicó con las mujeres que se cayeron al hoyo, para eliminar especulaciones se tomaron una foto entre ellas para confirmar que todo quedó en un susto y se encuentran bien.