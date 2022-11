Por vestir de manera "provocadora" empleada fue enviada a su casa [Video]

Antes de que emitas un juicio por la información que te mencionamos en el título de la nota, existen muchas empresas que cuentan con rigurosos códigos de vestimenta que te dan a conocer antes de firmar el contrato, por lo que en algunos casos ellos se reservan el derecho de mandarte a casa sino cumples con esas normas.

Ya dejando clara esta postura, te presentamos el caso de una empleada conocida como Marie quien en su cuenta de TikTok subió un video como en tipo de queja porque no era la primera vez que la regresaban a su casa por supuestamente vestirse de manera provocadora, algo que ella alega no es cierto.

Cabe señalar que esto no ocurrió en México, bueno eso creemos, porque todo el texto está en inglés, lo que sí podemos confirmar es que la joven no es la primera vez que se tienen que regresar a casa porque supuestamente iban vestida de formar muy provocativa, tendrían que definir ese concepto en la empresa donde trabaja, para que sea más claro.

Doble Vía ¡Para recuperar la inversión! Joven vende en el tianguis cosas de su exnovia [Video]

Pudimos encontrar dos videos que son muy diferentes uno del otro, en el primero usa un escote pronunciado y en el segundo un vestido largo entallado, en ambos clips es la misma razón por la cual la regresan a su casa, se viste provocativamente, en un momento te presentamos los videos para que tú tomes la mejor decisión.

Regresan a empleada a casa por vestir de manera provocadora

En el primer video la joven lleva un escote pronunciado de color rosados y un pantalón de vestir negro, cabello recogido, fue la primera vez que se topó con esa decisión que dice ella fue tomada por recursos humanos en la empresa donde trabaja.

El clip no se hizo tan viral en su cuenta de TikTok, sólo llegó a 331 mil reproducciones, y dura sólo seis segundos, la frase con la que lo presenta es “me mandaron a casar del trabajo por este outfit”, aquí te mostramos el primer video.





@notmariedee Should i quit ♬ original sound - huncho.laflame





Ya en el segundo posteo, la empleada ya se ve visiblemente molesta porque le vuelve a ocurrir, ahora este video si se hizo viral, llegó a más de 32 millones de reproducciones y el texto dice “amigos esto paso de nuevo, me volvieron a mandar a casa por mi outfit” “En esta ocasión la chica de recursos humanos se me acercó. Y le pregunté ¿Por qué?” “Ella respondió que no poder seguir vistiendo así porque es muy revelador y distrae”.





@notmariedee This is getting ridiculous. ♬ original sound - NotMarieDee





Ya te presentamos los dos videos, no podemos hacer más que tratar de entender la decisión de recursos humanos en esa empresa, pero nos surge una pregunta ¿qué acciones tomarán en la compañía ante un video que los critica y que se hizo viral?, ustedes que opinan.