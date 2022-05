La historia de la pequeña heroína que murió llamando al 911 en Texas: sólo tenía 10 años

El pasado martes 24 de mayo se registró un terrible tiroteo en una comunidad de Texas, el cual se suma a la larga lista de incidentes de este tipo que han sucedido en Estados Unidos. En esta ocasión te contamos la historia de la pequeña heroína que murió llamando al 911 en la escuela primaria de Texas, sitio donde desafortunadamente ocurrieron los hechos, ella tenía sólo 10 años.

Cabe destacar que el blanco del crimen antes mencionado fue la Escuela Primaria Robb, ubicada en Uvalde, Texas. Allí lamentablemente murieron 19 niños (de entre 8 y 10 años) y 2 profesoras, además, hubo varios heridos.





¿Cuál es la historia de la pequeña que falleció llamando al 911 en tiroteo de Texas?





El triste suceso fue narrado por Berlinda Irene, abuela de la pequeña Amerie Jo Garza, quien perdió la vida mientras llamaba al 911 en medio del tiroteo en Texas.





La abuelita de la heroína narró para un medio estadounidense (The Daily Beast), que su nieta cursaba el cuarto año en la Primaria Robb y que se encontraba tomando clases cuando entró el hombre armado.

"El pistolero entró y les dijo a los niños: 'Van a morir'", expresó la abuelita de Amerie.

Como el homicida se dio cuenta de que la menor tenía un celular, de inmediato le disparó.

"Ella tenía su celular y llamó al 911. Y en lugar de agarrarlo y romperlo o quitárselo, él le disparó", dijo Berlinda.

Tristemente su nieta falleció debido al impacto de las balas pero será recordada como una gran heroína, pues intentó avisarle a las autoridades lo que estaba sucediendo en su colegio para tratar de salvar su vida y la de sus compañeritos.

"Mi nieta fue asesinada a tiros por tratar de llamar al 911, murió como una heroína tratando de obtener ayuda para ella y sus compañeros de clase", concluyó la señora.

La pequeñita acababa de recibir un reconocimiento por su excelente desempeño y buenas calificaciones. Su querida abuela dijo que ella tenía "muchas ganas de ganarse la vida".

¿Quién fue el responsable del tiroteo en la escuela primaria de Texas?

El autor de este crimen fue identificado como Salvador Ramos, un joven de 18 años que vivía con sus dos abuelos. De acuerdo con el relato de las autoridades, el joven tuvo una discusión con su abuela horas antes de cometer el atentado.

El homicida subió a sus redes sociales fotografías de varias armas, al percatarse de lo que iba a hacer, su abuela de 66 años intentó detenerlo, pero él se resistió y le disparó. Actualmente se encuentra internada en un hospital y en estado crítico.

La policía disparó contra el responsable de este tiroteo y falleció a las afueras de la escuela. Según contó la policía, se utilizaron dos rifles de uso militar.

Este se trata del segundo atentado más cruel y con más muertes que ha sucedido en una escuela de EU, desde la terrible masacre en la primaria Sandy Hook, que tuvo lugar en 2012 y dejó un saldo de 20 niños y 6 adultos muertos.