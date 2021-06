Esta mujer pasó el confinamiento sola en el Ártico; así sobrevivió

La pandemia de Covid-19 fue la causa de constantes confinamientos, millones de personas tuvieron que permanecer en sus hogares para evitar enfermarse, e incluso hay sitios que aún conservan los hábitos del encierro, debido a las altas cifras de contagios.

Muchas de estas personas han pasado la cuarentena con su familia, pero también hay quienes han estado solos.

Hubo personas que se vieron obligados a estar en soledad, pero en el caso de esta joven originaria de la región de Emilia Romagna, Italia , ella misma optó por irse sola, pues para ella se trató de una gran oportunidad para alejarse y descansar del caos y de la realidad.

Decidió irse al extremo norte de Noruega, el cual se ubica dentro del Círculo Polar Ártico.

Valentina expresó en una entrevista para CNN , que al iniciar la cuarentena ella se realiza perform home office, pero la situación no mejoró en Italia, que es uno de los países más azotados por el coronavirus.

Meses más tarde, gracias a su trabajo en el sector turístico, recibe una oferta laboral para administrar una pensión en el Círculo Polar Ártico, por lo que no lo dudó y aceptó el peculiar trabajo.

"¿Estaba asustada? No, lo vi como una hermosa oportunidad para visitar lugares que quizás nunca hubiera elegido por mi cuenta (...) de una manera más estática, por supuesto, pero en una parte del mundo que no conocía y que me fascinaba ", expresó.

¿Cómo fue su experiencia?

Tan solo pasó un mes y ya se había instalado en Kongsfjord, una ciudad pequeña de Noruega, que tiene solo 28 habitantes. Los días allí son oscuros, muy parecidos a las noches.

Para trasladarse al hospital, aeropuerto y supermercado, es necesario pasar por caminos muy peligrosos, llenos de acantilados.

Las cosas se pusieron más difíciles de mayo a julio, pues son meses llenos de oscuridad, no hay días soleados ni luz.

"Fue una experiencia increíble, vivir dos meses completamente en la oscuridad. No fue perturbador, de hecho, es más difícil vivir con la luz" , afirmó.

Cabe mencionar que, Miozzo dijo que aunque fue difícil, logró adaptarse a ese modo tan extremo de vida, que para ella fue emocionante, pues salió de su zona de confort, y fue una experiencia de autodescubrimiento.





