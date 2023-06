Vender fruta picada salvó de la crisis a Luis Hernández; su historia

La falta de un empleo formal llevó a Luis Hernández a auto emplearse con la venta de frutas y frituras en las calles de la zona centro de esta ciudad. Los alimentos son siempre un negocio que da incontables satisfacciones.

La fruta fresca y picada es un producto que se vende muy bien en estos días de intenso calor. “Claro que hay personas que piensan en comprarse porque una de las recomendaciones en esta temporada es no comer en la calle, pero mis frutas están protegidas y fueron picadas con todas las medidas sanitarias, porque mi objetivo es que cuando me vean me compren, sepan que vende algo sano”.

En una carretilla lleva mangos, moras, fresas, uvas, kiwis, cerezas y papaya. Son todas frutas de temporada porque es la recomendada en este momento en que las familias deben cuidar su salud para no enfermarse. Señala que la venta ha subido muy poco en estos días, pero casi sigue igual.

Explica que un vaso grande con todas las frutas tiene un precio de 50 pesos, pero tiene recipientes más pequeños de 25 pesos y de 20, para que cualquier pueda comprarle.

Indica que recorre las calles de la zona centro de Xalapa en busca de clientes, claro que ahora que hace calor busca detenerse en las esquinas donde hay sombra.

En su caso comenta que diariamente vende un poco más de 30 vasitos, pero hay días malos que no logra llegar a esa meta porque es obvio que la gente anda corta de dinero.

Dice que las zonas que más le gusta recorrer son la zona universitaria, Los Lagos y Los Berros porque las personas que andan corriendo buscan comer sano y saben que su fruta es una buena inversión.

Su horario de trabajo, remarca que es largo, empieza como a las 10 de la mañana pero termina después de las 19 horas, que se va en busca de más fruta para cortarla y prepararla para venderla en las calles de Xalapa.