¡Para recuperar la inversión! Joven vende en el tianguis cosas de su exnovia [Video]

Una ruptura amorosa puede destruir a la pareja que dejan sola, puedes llegar la depresión y la tristeza en menos de lo que “canta un gallo” pero, porque tirarse al drama cuando podrías aplicar la mentalidad de “tiburón” y armar un pequeño negocio, así fue lo que hizo un joven que se puso en el bazar a vender cosas que le compró a su ex.

El tianguis que se ubica en la zona de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue el lugar donde se encontraron al joven emprendedor, que en lugar de tirarse al llanto o acudir al psicólogo (cosas que son muy válidas), prefirió sacar provecho de las cosas que ya no iba a ocupar.

El video inicia con el audio de “Bob Esponja – Pintamos toda la casa” se enfoca un pasillo de piedra y muchas personas que están sobre él con manteles o telas en el suelo que ayudan a que sus artículos no se ensucien al estar en contacto con el suelo, acto seguido la cámara se dirige rumbo al puesto del joven.

Cabe señalar que el joven se armó con un pequeño letrero que dice “Vendo cosas de mi ex” no sabemos si eso sea una buena forma de comenzar una venta o de atraer algún comprador, pero le damos puntos por la iniciativa que tuvo.

¿Qué era lo que vendía en el bazar?

En el puesto podrías apreciar que se vendían faldas, blusas, overoles, y varios peluches que confirman lo que dice el mensaje, todo indica que sí fueron cosas que pudo regalarle a su ex, aunque no podemos descartar que se una estrategia, bueno o mala, no lo sabemos, pero dicen que la intención es lo que cuenta.

El costo depende de la prenda que se elija, en un letrero se puede apreciar que los precios van de los 40 a los 90 pesos y ya uno decidía lo que compraba mientras el joven “despechado” estaba viendo su celular.

Resaltar que la publicación ya casi alcanza las 7 millones de reproducciones, cuenta con cerca de 112 me gusta y sus respectivos 944 comentarios, entre los que puedes leer burlas y apoyo emocional, además de que al parecer alguien le dio seguimiento al caso y confirma que para broma estuvo buena, peor que nadie le compro.

Entre las opiniones te puedes encontrar el “ganado como siempre” “sin miedo al éxito”, “por qué no lo pensé antes y yo regalándolas”, “voy a vender las mentiras porque era bien ingenioso” entre muchas de las opiniones que recibió el video.