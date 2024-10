Veracruzano participa en posproducción de serie de Netflix; la historia de Yael Márquez

Jóvenes veracruzanos siguen abriéndose camino con su talento, disciplina y determinación y poniendo así en alto el nombre del estado y de la institución donde se formaron. Tal es el caso de Yael Márquez Martínez, quien es orgullosamente egresado de la Ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO).

La historia de Yael está llena de oportunidades que ha sabido aprovechar para mostrar su talento e ir labrando una carrera que inicia con buenas perspectivas para él, pero que también significan un aliciente para quienes quieren estudiar animación y efectos visuales.

¿Qué trabajo realizó Yael Márquez Martínez para Netflix?

El trabajo más reciente de Márquez Martínez es como parte del equipo de post producción de la serie de la plataforma de Netflix “El Secreto del Río”, donde se desempeñó como artista VFX.

Pero, ¿qué significa ser “artista VFX”? El mundo de la animación y efectos especiales es sin duda una rama del cine que va creciendo e innovándose a pasos agigantados y veloces. Gracias a los ingenieros en esta rama cada vez las escenas que vemos en pantalla son más limpias y cuidadas y con elementos que hace un par de años hubiera sido imposible o muy complejo.

Yael Márquez Martínez destaca su trabajo para una producción de Netflix / Foto FB @Tecnm - Coatzacoalcos

Así, Yael Márquez se encargó de crear efectos visuales y animaciones realistas para la producción de Netflix; esto mediante un software especializado, lo que permitió realizar varias mejoras visuales a la serie.

El joven veracruzano realizó también trabajo de clean up, que consiste en eliminar de las escenas cables, cajas de micrófonos de los artistas en la espalda; también colocó contenido en la pantallas de celulares; dio color a personajes e incluso eliminó cicatrices o perforaciones del cuerpo de actores, entre otras cosas.

Veracruzano ha ido ganando oportunidades

Este trabajo en Netflix como artista VFX sin duda es importante para Yael, pero no es el único que ha hecho; el joven tuvo la oportunidad, en 2010, de darse a conocer en Polar Studio, una casa productora de Guadalajara, Jalisco, de la que actualmente forma parte.

Yael también ha participado en otros proyectos tales como en el cortometraje “Astra”; un capítulo para HBO: “Los Sustos Ocultos de Frankelda” y un proyecto en stop motion, “Shape Island” que se transmitió en Apple TV. También ha realizado trabajos en comerciales mexicanos.

El trabajo que Yael realiza es minucioso y muy importante, pues “limpiar” detalles tiene su grado de dificultad. Tan solo para stop motion se realizan acciones como eliminar de las escenas cabellos, huellas, remover objetos, cables, maquillar personajes o colocar objetos en 3D.

Un orgullo para el ITESCO y Veracruz

Para la Dirección de Comunicación de su alma mater, Yael Márquez Martínez expresó que todo lo que aprendió de sus maestros del ITESCO le ha sido útil para labrarse su camino y poder sentirse satisfecho de ver su nombre en los créditos de las producciones en las que participa.

“Los últimos semestres, cuando llevamos las materias de especialidad, aprendí mucho a la hora de la organización, cómo sacar un proyecto y llevar un orden; me siento realizado después de que estudié animación, porque yo no sabía que me iba a dedicar a esto, y después de medio año de post producción, con el resultado final, me satisface ver mi nombre en los créditos”, dijo el joven para el ITESCO.

Ante los proyectos realizados y lo que viene para él, comparte con aquellos jóvenes que quieran estudiar la ingeniería en Animación Digital y Efectos Visuales, que aprovechen la oportunidad y aprendan lo más posible de una rama del cine y televisión que sigue abriendo camino.

