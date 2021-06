[Video] Repartidor de Uber Eats llora al recibir propina de 23 pesos

Los trabajadores que entregan comida a domicilio suelen recorrer muchos kilómetros al día, ya sea en coche, bicicleta o incluso a pie.

Su empleo requiere de mucho esfuerzo y de puntualidad, sin importar el tráfico, la lluvia, o cualquier otro factor externo, pues el paquete debe llegar a su destino.

En este caso, el empleado estadounidense Smithson Michael compartió su triste experiencia al trabajar como repartidor de la aplicación Uber Eats, relatando la misma situación que enfrentan cientos de personas en todo el mundo día con día.

Fue por medio de un video que compartió en TikTok, donde Michael narra la desagradable travesía que pasó al entregar uno de sus pedidos, pues le llevó una hora llegar a la dirección, pero solo recibió una propina de 1.19 dólares (que son poco más de 23 pesos mexicanos), lo cual no le alcanza ni para cubrir lo que gastó en gasolina.

"Me gustaría que la gente supera lo que es repartir para Uber Eats, Postmates, Doordash... todas estas empresas. Acabo de pasar una hora conduciendo por 1.19 dólares de propina, ¿les molestaría a todos darnos una propina digna, tirarnos cinco dólares?”, expresó.

Smithson no pudo evitar romper en llanto al describir la situación tan triste que vive él y los repartidores de todo el mundo.

Afirmó que, además de los gastos en gasolina, se enfrentan a un desgaste físico, señalando que el sueldo que le ofrece la aplicación ni las propinas que recibe, son suficientes para cubrir sus gastos y deudas.

"Recibí 1.19 dólares de propia y 2 dólares que me dio la app. ¿Qué es eso? No alcanza ni para cubrir la gasolina. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir así? ¿Sin hogar? Estoy en esa situación. Estoy sentado aquí en el auto con cuatro meses de deudas. No hay manera de que pueda pagar eso", dijo luciendo cansado y muy decepcionado.

Además, añadió:

"Todo se me vino abajo y no he podido sostenerme, mantenerme y estos son servicios esenciales. Me gustaría que la gente se diera cuenta. Ojalá entendieran lo que es conducir para estos servicios”.

El video se volvió viral en las redes sociales, tocando el corazón de miles de usuarios, quienes han expresado su apoyo al empleado.

Cibernautas resaltaron la importancia y lo necesario que es apoyar a este tipo de personas, que se esfuerzan y luchan por llevar un sustento a sus hogares, y que solo pretenden salir adelante.

A continuación, te mostramos el video de este repartidor de comida: