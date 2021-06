[Video] Mujer intentó dispararle a un perro y terminó hiriendo a su hijo

En Houston, Estados Unidos, una mujer lastimó a su pequeño hijo dándole un balazo, tras intentar darle un tiro a un perro raza bóxer que paseaba por la calle.

Según informaron medios locales, Angelia salió a pasear en bici con su hijo por un vecindario, cuando un perro se escapó de su casa y corrió por las calles.

Varios testigos afirmaron que el perro asustó al pequeño, por lo que la mujer sacó un arma y decidió dispararle furiosa.

Desafortunadamente una de las balas rebotó contra el piso e hirió al niño, quien fue trasladado a un hospital y presentó heridas leves. El animal salió ileso.

La mujer fue arrestada y acusada por los delitos de conducta mortal con arma de fuego, pues disparó en la vía pública y luego hacia dos casas, poniendo en riesgo a más de una persona.

Por su parte, el dueño del perro expresó que dejó salir a su mascota porque estaba ladrando y se imaginó que algún familiar había llegado.

Sin embargo, el hombre, llamado Dunham, fue llamado a la corte para declarar y explicar las razones por las que su perro corría por el vecindario.

Lo anterior como parte de las investigaciones oficiales que se llevan a cabo.

“Ella podría haber manejado la situación de otra manera. Ella estaba allí, su esposo estaba allí y yo estaba allí, no habría pasado nada malo”, expresó el dueño del bóxer a medios locales.

A continuación, el video que muestra el incidente:

An ABC13 exclusive from @ABC13Miya: A woman riding a bike with her son shot a homeowner's Boxer puppy. She missed, hitting her 5-year-old son instead! The mom is now charged with deadly conduct. https://t.co/KMXwA1SQuP pic.twitter.com/UgOPoiQ3N2 — ABC13 Houston (@abc13houston) June 2, 2021