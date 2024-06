Calor sigue presente en otras zonas de Veracruz: Violeta aprovecha el clima para emprender

Veracruz, Ver.- Aprovechando el intenso calor que se ha sentido en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Violeta Díaz ingenió una forma de ingreso con la venta de abanicos, llevándolos hasta donde se encuentra el posible cliente.

Moviendo el abanico, muy alegre se le ve caminar algunas horas por las calles del primer cuadro de la ciudad de Veracruz, todo Independencia ofreciendo el producto para “espantar el calor”.

¿Cómo aprovechó las condiciones del clima para iniciar con su emprendimiento?

Los vende en 100 y 50 pesos, pero si los clientes compran más de tres, les da una rebaja de 15 pesos.

Refiere que tanto su mamá como ella, son comerciantes, dedicadas a la venta de distintos productos; en su caso, elabora cocadas y las ofrece a las afueras del mercado Hidalgo en la calle de Cortés.

Afirma que con la venta sale para el gasto, pero debido al calor, la gente no quiere comer dulce y sus ventas bajaron mucho en los últimos meses.

“Yo en realidad vendo cocadas afuera del mercado Hidalgo, pero ahorita con los calores ya no vendía mucho, la gente no quiere comer dulce, buscan cosas más frescas y como mi mamá también es comerciante me dijo que la ayudará a vender abanicos, que los ofreciera en la calle y dije 'pues va'”, expresa.

Asegura que la venta de abanicos ha sido buena, pues la gente que pasea por la ciudad busca refrescarse, algunos se meten a los cafés y restaurantes, pero también hay otros que disfrutan sentarse en el Zócalo y les gusta que los comerciantes les llevan el producto a donde se encuentran.

Afirma que con la venta sale para el gasto, pero debido al calor, la gente no quiere comer dulce y sus ventas bajaron mucho en los últimos meses | Foto ilustrativa: David Bello / Diario de Xalapa

“Fíjate que sí he vendido, muchos me dicen que era lo que necesitaban, que era lo que buscaban y como se los llevo a donde están, por lo mismo del calor no quieren andar buscando y si se los llevan a su lugar es una venta segura”, externa.

Violeta ofrece en todo el centro de la ciudad, en la zona de mercados, en algunos cafés y restaurantes y dedica varias horas al día al negocio cuando cree que es tiempo de parar, concluye la jornada para regresar a casa y atender a su familia, pues es madre de familia.

Menciona que solo estudió hasta el bachillerato y aunque pensó en continuar, al final se casó y se embarazó muy rápido, por lo que tuvo que “entrarle” y seguir los pasos de su madre en la actividad comercial.

