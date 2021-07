A esta modelo fitness le impidieron abordar avión por usar ropa 'ofensiva'

Perder un vuelo de avión suele ser muy común cuando las razones son un retraso o por falta de algún documento.

Lo que no es común ni normal es no poder abordar un avión por la forma de vestir.

Tal fue el caso que se hizo viral, pues Deniz Saypinar, una modelo fitness e influencer denunció que sufrió de discriminación debido a la ropa que llevaba puesta.

La joven es originaria de Turquía, pero actualmente reside en Estados Unidos.

Ella expresó mediante sus redes sociales que no la dejaron abordar su avión en el aeropuerto de Dallas/Fort Worth pues consideraron su ropa como 'ofensiva'.

Por medio de sus historias de Instagram, la fisicoculturista narró triste y enojada su experiencia, en la cual los asistentes de vuelo de American Airlines no le permitieron abordar su vuelo con dirección a Miami porque casi “estaba desnuda” y su outfit “molestaba e incomodaba a otras familias” que se encontraban en el avión.

“Me gusta usar ropa que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a alguien. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme”, expresó la joven a sus seguidores.

¿Que ropa llevaba puesta Deniz?

Saypinar llevaba puesto un top color café, un short corto de mezclilla, un suéter blanco amarrado a su cintura y tenis. Ese fue el outfit considerado como ‘ofensivo’.

KIYAFETİ NEDENİYLE UÇAĞA ALINMAMIŞTI

Deniz Saypınar'a dünyadan destek mesajı yağdı https://t.co/OiAfYVelM5 pic.twitter.com/17emFTLPYU — NTV (@ntv) July 10, 2021

“Estoy muy cansada de la mierda conservadora. Me mudé de un país islámico (Turquía porque tratan a las mujeres como una segunda o tercera clase y ahora está sucediendo esto”, expresó furiosa la modelo mediante sus historias de Instagram.

¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?



La influencer y modelo, Deniz Saypinar, denunció que American Airlines le impidió abordar un avión por considerar su ropa “ofensiva” pic.twitter.com/v1bvancwnh — Alekx Rodríguez (@alekx_04) July 12, 2021

Cabe mencionar que, un portavoz de la aerolínea antes mencionada, le dijo a New York Post que el pasado 8 d julio le negaron el acceso a un cliente debido a que no respetó las indicaciones que establece su transporte, las cuales dicen que no está permitido usar ropa ‘ofensiva’ a bordo de sus aviones, por lo tanto, se cambió su reservación a otro vuelo.