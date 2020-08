A sus 85 años es acróbata; Shanta Pawar se vuelve viral en Twitter

Shanta Pawar una mujer india de 85 años, práctica el Lathi Khati, donde realiza acrobacias con unos palos, un arte marcial tradicional de su país.

En Pune, una ciudad occidental es donde gana 50 rupias al día, alrededor de los cincuenta céntimos.

Pero el actor y cómico de Bollywood, Riteish Deshmukh grabó las acrobacias de Shanta y el vídeo ha dado la vuelta al mundo, ha acumulado ya más de tres millones y medio de visitas en Twitter.

Lo hago desde que tenía 8 años. Mi padre me enseñó a trabajar duro aseguró al Asian News International.

Warrior Aaaji Maa...Can someone please get me the contact details of her ... pic.twitter.com/yO3MX9w2nw — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 23, 2020

Esta octogenaria vive una situación difícil, como muchas personas en el mundo, pues gracias al Covid, integrantes de su familia que se dedicaban actuar en grupo no lo pueden hacer, pues están restringidas este tipo de actividades y lo que ella gana es el único ingreso para su familia.