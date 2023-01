¡No le tuvieron paciencia! Abuela se rinde al no poder enseñarle matemáticas a su nieto [Video]

Imaginamos que durante la pandemia te tocó hacerla de maestro con tus hijos, sobrinos o nietos, si eres de los que no tienen paciencia, nos podemos imaginar las mañanas y las tardes en casa, entendemos que la docencia no es para todos y para muestra el video que te vamos a presentar enseguida, en él hasta las mentadas se hicieron presentes.

Pensamos que todo sucedió en Estados Unidos, una abuela junto a su hija, la señora con su pequeño, están tratando de enseñarle al niño matemáticas, de las simples, si es que existen matemáticas simples, pero vemos que eso de los números no le quedó claro al joven y la paciencia de la mamá y su abuela no es la más grande que existe.

Una simple suma desató una pelea entre mamá y abuela, mientras la mamá sólo le preguntaba a su hijo por la suma que tenía que realizar, la vuela no se cansaba de defender al pequeño diciéndole a la mamá, “no le explicas”, pero las dos terminaron de acuerdo ya que el niño, no pudo responder bien.

El clip dura un minuto con 5 segundos, fue posteado en la cuenta de TikTok @nancycastaneda14 al momento en sólo un par de días ya llegó a más de 10 millones de reproducciones, le ha gustado a casi 900 usuarios de TikTok, los cuales lo han compartido en más de 62 mil ocasiones, los comentarios que casi llegan a las 10 mil opiniones, como siempre, no se dejaron de burlar.

Virales Que ternura; abuelo aprovecha para pasear a su perro y de paso lo lleva a los columpios [Video]

Los usuarios de TikTok comentaron en el video: “y la explicación dónde quedó?” “hasta yo me enoje de ver al niño decir 8” “que abuelita tan cariñosa” “Que sume 1+1 y después 0+0 y tendrá la respuesta de 20” “Dios santo las doñas son tan buenas para la explicación” entre otros tantos que están en busca de la explicación.

¿Por qué la abuela no le pudo enseñar matemáticas a su nieto?

El video inicia con las dos señoras sentadas en el sillón de la sala, frente, en una silla para niños estaba el pequeño haciendo su tarea, pero entendemos que llegó el momento en el que ya no pudo avanzar porque no sabías y fue cuando entraron al quite las señoras.

La primera en trata de explicar la suma al pequeño fue su mamá, la cual se limitó a preguntarle al pequeño ¿cuánto es 10+10? A lo que el niño respondió que eran 8, y enseguida la mamá perdió la paciencia y comenzó a gritarle al pequeño que tras volverle a preguntar respondió lo mismo.

A un lado estaba la abuela, que le decía a la mamá que el niño no iba a responder sino le explicaba, temas que puso a discutir a las señoras y la mamá optó por dejar por la paz al niño y le dejó la tarea a la abuela, ¿qué creen que paso? Aquí les dejamos el video.