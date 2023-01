¡Sin excusas! Alumno se pone a bolear zapatos en el salón de clases y se hace viral [Video]

Un maestro llamado Oswaldo Aroche Gutiérrez se tomó el tiempo para grabar un video y subirlo a sus redes sociales, se trata de uno de sus alumnos a quien sorprendió boleando zapatos en el salón de clases, ¿motivo? Quería ganar dinero porque no le alcanzaba y se le ocurrió darle “bola” a sus compañeros.

El video que te vamos a presentar rompe muchas barreras, por ejemplo, si te hace falta dinero, que no te de pena y sal a buscar trabajo, sino hay, trata de emprender o comenzar por algo, muchas veces una idea puede tardar pero te puede ayudar a alcanzar el éxito o por lo menos ayudarte a salir de la crisis económica.

Que mejor manera de encontrar éste tipo de ejemplo, que en la escuela, nunca está de más tener un ingreso extra, hasta los economistas más prestigiosos recomiendan que para mejorar la economía personal siempre será recomendable tener un ingreso extra para apoyarse.

En cuanto veas el video te podemos asegurar que ya no tendrás excusas para no tratar de salir adelante, sabemos que en la actualidad es difícil, pero no imposible, cabe resaltar que el maestro felicitó a su alumno y por eso motivo fue que subió el video a TikTok como una forma de motivarlo y de ponerlo como ejemplo.

Sorprenden a joven boleando zapatos a sus compañeros de clase

El video inicia cuando el profesor sorprende a su alumno con un cepillo en la mano y un zapato, en ese momento puedes ver el texto “descubrí a mi estudiantes haciendo algo indebido” pregunta que el joven no tardó en responder con un “estoy boleando” acompañado por un ya llevó 50 pesos.

Durante el video se pueden leer varios mensajes, por ejemplo, “hay jóvenes que se excusas en sus carencia y otros que las resuelven”, el clip que se subió a la cuenta @oswaldoaroche terminó con aplausos para el joven por su manera de enfrentar la falta de recursos que tiene.

Al momento el clip está por llegar a las dos millones de reproducciones, le ha gustado a casi 174 mil usuarios, de los cuales más de 3 mil lo han comentado y más de 8 mil lo han compartidos en sus cuentas de TikTok, y apenas lleva un par días.

Entre los comentario que ha desatado el clip podemos leer “el man después va a ser el patrón de todos” “en las escuelas a veces no les permiten vender, pero deberían de tener como materias finanza, ventas algo que sirva en la vida diaria” “muy buen maestro, usted también merece un aplauso”, ahora te presentamos el video, igual te sirve como motivación.