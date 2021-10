Ángela Aguilar cumple sueño de pequeña fan veracruzana y la sorprende con video y regalos

Hace unos días se hizo viral en redes sociales el caso de Marisol Martínez, una pequeñita de 16 años originaria de Minatitlán, Veracruz, que padece osteogénecis imperfecta, una enfermedad también conocida como ‘huesos de cristal’.

La historia de esta niña se dio a conocer por medio de un noticiero en el que expusieron las dificultades que ha tenido la pequeña Marisol al padecer esta enfermedad a su corta edad.

La madre de Marisol, Saraí Martínez contó que su hija es gran admiradora de la cantante Ángela Aguilar, a quien escucha con mucha alegría todos los días.





Ángela Aguilar le envió un video y regalos





Gracias a la grabación, la historia de Marisol llegó hasta los ojos de la mismísima Ángela, quien decidió mandarle un video saludándola, además de varias sorpresas.

En el emotivo video, la hija de Pepe Aguilar saluda a Marisol y le dice que espera conocerla muy pronto, además admite que la admira por ser ‘una guerrera’.

Aguilar también aprovechó para entonar la canción favorita de la pequeña.

"Sé que esta es una de tus canciones favoritas, así que ahí te va un pedacito. Te mando un beso bonita, sigue echándole ganas y te quiero,", dice Ángela en el video.

Sarai, la madre de Marisol agradece a la familia Aguilar el apoyo brindado tras conocer la historia de su hija.



Aquí les cuento la reacción de la niña con huesos de cristal cuando recibió los regalos que le mandó su ídola @AngelaAguilar__ 👇🏼 pic.twitter.com/ZsiddLgZF6 — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 12, 2021

Además del video, la famosa le envió varios obsequios a su fan número 1, entre ellos una taza, playeras, un cojín y una bonita muñeca de Ángela Aguilar.

En agradecimiento, la joven de 16 años le canta las mañanitas a la cantante, pues recientemente celebró su cumpleaños número 18.

"Ya está grande, ya es una muchachona, (le deseo) que esté siempre con su papá y que no tenga novio", dijo Marisol emocionada.

Hija Querida @AngelaAguilar__



No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mi.



Te amo y estoy muy orgulloso de quien eres y como has llegado a eso.



FELICES 18 Hijita!#HappyBDayAngela #YaPuedesVotarYAportarPalGasto😆 pic.twitter.com/slIauJbmXe — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) October 8, 2021

Con esta emotiva historia queda más que claro que los sueños sí se cumplen.