¡Astuto! Señor aprovecha el refill de refresco y llena su botella de 2 litros [Video]

Las redes sociales son un vínculos entre las personas y cualquier suceso que pueda ocurrir en la vida cotidiana, si vas a hacer algo, pero no quieres que nadie se entere, tendrás que estar muy atento ya que en cualquier lugar hay un aparto receptor con cámara que podría exhibirte en el basto mundo de las redes sociales.

Podemos darte como ejemplo a un sujeto que, quitado de la pena, estaba llenado su envase de refresco de 2 litros, en el área de refill de los restaurantes de comida rápida, se le podía ver con mucha calma aprovechando la oferta “todo el refresco que puedas tomar”.

Como todo buen video que se hizo viral, dura menos de 10 segundos, el clip va directo al hecho sin escalas y con toda la ventaja de sorprender al hombre bien entretenido llenado su envase de refresco, algo chusco ya que no en todos lados pues apreciar algo así.

El video está por alcanzar las 4 millones de reproducciones, lo han compartidos casi en 44 mil ocasiones, en diferentes cuentas, suma al momento más de 230 mil me gusta y no se pudieron dejar esperar los comentarios, que ya llegaron a la cifra de 4224, al momento.

Aprovecha el refill de restaurante de comida rápida para llenar su envase de 2 litros

Antes de platicarte lo que ocurrió con el sujeto, te vamos a presentar algunos de los comentarios que puedes leer en el clip que subió el usuario de la cuenta @georgelop19, entre burlas y arrepentimientos por no saber aplicar ese método para llenar su envase de refresco, puedes encontrar en la parte de abajo del clip.

“Se tomó muy en serio lo del refil gratis” “Sin miedo al éxito” “Y yo sintiéndome mal porque siempre me llevo mi vaso lleno cuando salgo de comer” “la razón por la que en mucho lugares ya no hacen eso” “si saben cómo soy para que me invita” entre muchos más de los cuales encontrarás muchas bromas.

Pasemos al video, todo inicia con un gif de Bob Esponja bailando y el audio “pintamos toda la casa y sin dejar caer una gota de pintura que no sea ¿qué es eso?” y seguido podemos ver a un sujeto en la maquina dispensadora de refresco junto a su envase de 2 litros con el vaso que te dan cuando pide tu comida.

Al acercar la imagen puedes ver al señor llenando el vasito y luego pasando el líquido a su envase de dos litros, si nos ponemos muy estrictos, está ocupando el vaso que puede llenar para tomar refresco, pero no se lo toma, lo guarda en su envase de 2 litros; por lo que se ve tiene una motocicleta ya que está junto a su casco y tiene una mochila de color rosa con café.

Te dejamos el clip para que lo puedas ver y seas tú quien saque las conclusiones, ¿está a favor? ¿En contra? ¿Lo harías? Tantas preguntas que se pueden hacer con solo un video de 10 segundos.