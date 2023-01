¡De locura! Captan pelea entre un perro y una iguana; ¿quién ganó? [Video]

La red social que se ha vuelto la ventana para darnos a conocer cualquier tipo de actividades cotidianas en el mundo, es TikTok, desde videos con el resumen de noticias actual hasta memes o los llamados virales que son clips que no tardaron mucho en llegar a millones de usuarios, quienes aportar al compartirlos con su grupo de seguidores.

A qué queremos legar con esto, simple, el reto es tratar de no encontrar algo cómico en las redes sociales aunque sea por un solo día, 24 horas, desde ahora te decimos, no va a pasar; México es un país muy grande, está lleno de muchas personas ocurrentes, pero es mejor cuando el hecho se graba sin planearse, cuando ocurre por sí solo.

Te contamos, imagina que vas por la calle, en tu asunto, pensando cualquier cosa y de pronto a lo lejos te topas, en la acera de enfrente una de las peleas del año, eso prácticamente cambia el humor que lleves, más si vas molesto, ver un perro peleando con una iguana sin duda te sacará una sonrisa o te pondrá en alerta ya que después de un momento si es necesario pedir auxilio.

Dicho video fue grabado en las calles de Yucatán y compartido por la usuaria @jesscr82 y no tardo nada en volverse parte de las tendencias populares en TikTok y por consiguiente llegar a millones de usuarios.

¿Cómo se pudo grabar la pelea entre un perro y una iguana?

Cabe mencionar que el clip dura 20 segundos, y a tan solo un par de días ya rebasó las 3 millones de reproducciones, le ha gustado a 127 mil usuarios de los cuales casi 5 mil 700 lo compartieron a otras personas, mientras que cerca de mil usuarios se dieron el tiempo para escribir algún comentario en la cuenta.

Entre las opiniones de los internautas podemos leer “pelea entre “cuidado con el perro” y lacoste” “La verdad sí prefiero irme a vivir a Canadá y perderme algunas cositas” “Una mordida del reptil sería mortal para firu” “Están bien raros los gatos en Yucatán” “¿Están bien los dos animalitos?” entre otros.

Te vamos a platicar un poco del video antes de que te lo dejemos para que lo veas, todo inicia con la frase “imagínate vivir en Canadá y perderte de esto” mientras la personas que graba el video se encuentra en la acera, al otro lado se puede apreciar como un perro le ladra y trata de morder a un animal que al principio parecía un gato.

Pero, al acercar la toma, y que el animal que parecía un gato respondió el ataque no dimos cuenta que era una ¡iguana! Que se estaba defendiendo del can, quien no paraba de ladrarle, mientras que la dueña, suponemos del perro, trataba sin éxito de alejar al animalito, aquí te dejamos el video para que saques tus conclusiones.