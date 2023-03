Captan en video a un cocodrilo doblando una reja de metal con ¡la mandíbula! [Video]

Imagina que vas caminando en un día soleado por la calle, disfrutando el clima, cuando de pronto de la nada te encuentras un ¡cocodrilo! El cual intenta cruzar una reja de metal, al momento vemos que una persona tuvo el valor de quedarse y grabar el momento en el que doble la estructura que parecía muy sólida.

Florida, Estado Unidos, es una tierra muy conocida por ser una zona en la que se encuentra muchos cocodrilos, reptiles que hasta forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes, por ejemplo, en el futbol americano se encuentro los Lagartos de Florida, por citar alguno.

Así ocurrió en la zona de Placida, Florida, el presentador Matt Devitt publicó en su cuenta de twitter el video del reptil tratando de cruzar una reja de metal con el lema “Sólo en Florida” acompañado del video que dura 14 segundos en el que puedes ver al reptil doblar una reja, la cual dicen que era de aluminio, un metal que dicen es “liviano”.

Cabe señalar que la estadística que puedes checar en la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre el Estado, que en la actualidad, en el estado de Florida viven cerca de 1.3 millones de cocodrilos y habitan en 67 condados del estado.

Cocodrilo atraviesa una reja de metal con la mandíbula

Cómo lo explicamos al principio el clip dura sólo 14 segundos, en él puedes ver como un cocodrilo de gran tamaño se encuentra en la banqueta y está frente a una reja de metal, para los que grabaron el clip, era difícil que el reptil pudiera pasar por lo que estaban buscando la manera de ayudarlo, pero no fue necesario.

En sólo segundos el animalito alzó la mandíbula y la dejó caer sobre uno de los huecos de la reja, como si nada los barrotes se doblaron, después se fue encima del hueco para con su cuerpo ampliar el hueco y así pasar, fue tal la impresión de los que grababan el video que dejaron el grabar.

Al momento el clip cuenta con más de 2 millones de reproducciones, suma más de 2 mil 500 me gusta, tiene actualmente 215 comentarios, de los cuales todos muestra su asombro y comparten experiencias que han tenido en casa, algunas hasta argumentan que han sido terroríficas por la sorpresa de ver un animal de ese tamaño.

Cabe resaltar que los cocodrilos no son mascotas, ya que por su instinto pueden resultar peligrosos para las personas, aquí te dejamos el video para que veas cómo logró abrir camino en una reja que insistimos, parecía que estaba más firme de lo que resultó estar.