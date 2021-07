Conoce a Karla Canseco, la youtuber xalapeña que se compró una casa a sus 19 años

Comprar una casa propia es uno de los sueños que tienen casi todas las personas, sin embargo, es una meta que requiere mucho esfuerzo.

En esta ocasión, una joven se volvió viral tras compartir que logró adquirir una casa a sus 19 años, y se trata de la xalapeña Karla Canseco.

Pero eso no es todo, pues afirmó que lo hizo con sus ganancias como youtuber, ya que se dedica a subir videos de "apuntes bonitos".

Ella es originaria de Xalapa, Veracruz, y ya lleva 2 años compartiendo contenido en su canal de YouTube llamado "Karla´s Notes", el cual tiene como objetivo brindar consejos a sus seguidores para que realicen manualidades y decoren sus apuntes.

Su pasión es el lettering, que consiste en el arte de dibujar letras.

Su canal actualmente tiene 955 mil suscriptores y tiene más de 180 videos subidos, en los cuales ha logrado tener hasta 2 millones de vistas.

El pasado 2 de julio el nombre de Karla Canseco se hizo tendencia en redes sociales tras un tuit que ella misma compartió en donde anunciaba que gracias a sus ahorros, logró hacerse de su propio hogar:

"Ahorré mucho por esto (solo para quienes se lo preguntaban), gracias”, escribió en su cuenta de Twitter @karlasnotess, donde tiene más de 19 mil seguidores.

Foto: Twitter | @karlasnotess

Tras la polémica, lo joven decidió hacer su cuenta de Twitter privada.

Otro de los datos que compartió fue que está estudiando dos carreras: comunicación y derecho, pero además, tiene un negocio propio, y al ser cuestionada sobre si recibió ayuda de sus padres para comprar la casa ella respondió:

"No, mis papás no me compraron la casa”, afirmó.

No cabe duda que, con esfuerzo y dedicación los sueños se pueden lograr, y esta jovencita es prueba de ello. Karla es un orgullo xalapeño y un gran ejemplo a seguir.