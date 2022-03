Detienen proyección "The Batman" en cine por aparición de murciélagos reales

El lanzamiento de “The Batman” ha causado furor, esta nueva adaptación del caballero de la noche ha llenado las salas del cine, no solo de personas sino también de amigos voladores.

En particular, en una sala de cine en Austin, Texas, Estados Unidos, aparecieron murciélagos reales, presencia que quedó grabada en video, robándose los reflectores

Virales Si hay sismo, hay memes: la mejor selección a propósito del temblor de esta mañana

Película con efectos especiales

Hasta efectos especiales hubo en esta función con la llegada de los murciélagos, donde con su sonido de las alas aleteando, así como las pequeñas siluetas sobrevolando las cabezas de los cinéfilos se sintió aún más la película.

"Estoy en la película de "The Batman" y hay murciélagos de verdad en el cine" escribió un usuario de Twitter en el post que compartió para dar a conocer el video del suceso en el cine de Agustín.

Tres horas de película

De acuerdo con las reseñas y las reacciones que se tuvo en las redes sociales, la película que estuvo protagonizada por Robert Pattinson fue todo un éxito, filme que dura un poco más de tres horas para emocionar a todos sus fans.

Al tener una duración tan larga lo menos que se espera es que alguien interrumpa la función, pero existen factores que están fuera de nuestras manos.

Ante este suceso, muchos recibieron al murciélago con buen agrado y a la mayoría les pareció una situación muy divertida.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthat pic.twitter.com/NdSkMITXQi — J (@Jeremiah24_) March 5, 2022

Te puede interesar: La asesinaron cuando iba a entregar comida a un refugio canino: ucraniana muere haciendo lo que amaba

¿Una acción premeditada?

Hasta este momento se desconoce cómo fue que los murciélagos llegaron hasta la sala de cine, aunque algunos usuarios en el hilo de Twitter creen que se trata de una acción premeditada, peo que no se ha confirmado.

Los medios locales aseguraron que fueron resguardados los animales poco tiempo después de su aparición en el cine.

La portavoz del cine, Annelise Holyoakm, informó que se contactó inmediatamente con el control de animales local, esto, con el fin de garantizar la seguridad de las personas y animales.

Además, expresó que tras pasar esta situación de broma y con el fin de que no vuelva a ocurrir, reforzarán la seguridad, “estamos revisando todas las maletas al entrar de los clientes".

Publicado Originalmente en El Sol de Tampico