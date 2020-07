En tiempos de Covid, Facebook te cuida; te recordará usar cubrebocas

Ante la contingencia que se vive en el mundo por la pandemia del Covid-19, Facebook activará en los próximos días algunas alertas para recordarles a todos los usuarios el uso del cubrebocas o tapabocas.

Mediante su cuenta de Twitter se informó que el recordatorio a se dará tanto en Facebook como en Instagram, a través del denominado “Centro de información COVID-19”, ubicado en la sección de noticias de sus aplicaciones.

With the rise in COVID-19 cases in the US, we’re putting an alert at the top of @facebookapp and @instagram to remind everyone to wear face coverings and find more prevention tips from the CDC in our COVID-19 Information Center. #WearAMask pic.twitter.com/lD29oACjoB — Facebook (@Facebook) July 2, 2020

Cuando no puedas mantenerte a una distancia segura de las demás personas, cúbrete la boca y la nariz con una mascarilla. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) será el mensaje.

Además desde hace unos días se habilitó una sección para desmentir las noticias errores que se han creado sobre el coronavirus y donde se publican constantemente información corroborada por las autoridades autorizadas para mantener informado a los internauta, con un click podrás ingresar ya sea al sitio oficial de la OMS.

