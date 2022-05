¡Ingrediente extra! Encuentra larvas en su sopa instantánea y se vuelve viral [video]

Maruchan es una de las marcas más reconocidas dentro de las sopas instantáneas en México, con una gran cantidad de fanáticos y cada uno con su presentación favorita, pero una mala experiencia puede cambiar el gusto por el producto por completo como le pasó a esta usuaria de TikTok.

La cuenta @mel0dylls compartió un video que ya se ha vuelto viral en donde muestra como encontró gusanos y lo que parecen larvas dentro de una sopa Maruchan.

En el material compartido el pasado 21 de mayo, la usuaria señala que comía una de las sopas junto a su amiga, cuando su acompañante comenzó a notar algo raro dentro del fideo. Al revisarla, vio un problema en el condimento al ya convertirse en lo que describió como “una masita gelatinosa”.

“Empezó a encontrar larvas, pensamos que sólo sería una o dos, pero terminaron siendo demasiadas”, explicó la usuaria. “Después hasta colamos la sopa y seguían saliendo más, aún faltan por sacar”.

Dentro del video explica que es la primera vez que le ocurría una situación así. En las imágenes se puede ver como son retiradas las pequeñas larvas y algunos gusanos de la sopa. Además, las uñas de la mujer comienzan a ensuciarse ante la gran cantidad de suciedad que retira, al respecto, la usuaria explicó que no se trató de su higiene y que fue hasta que vieron algo raro que decidieron revisar la comida.

Los usuarios rápidamente comenzaron a reaccionar al video y lograron que se volviera viral de gran forma al ya tener más de 16 millones de reproducciones en tan solo tres días. En los comentarios las bromas sobre que se trataba de la nueva proteína de las sopas no se hicieron esperar, aunque algunos más si expresaron su preocupación por el producto.

“Les creo porque yo y mi hermana compramos una y si tenía gusanos y la tiramos y nunca se volvió a comer eso en casa”, señaló en su experiencia el usuario Alvarado.

“No es larva de mosca, creo que son gusanos de harina, lo más probable es que no sea por la empresa sino por el lugar donde la compraste”, explicó el usuario Mimin. La opinión también la compartió la usuaria Citlali, quien añadió: “No creo que sea la sopa como tal, tal vez cuando la compraron ya estaba rota de algún pequeño lugar e hizo que se le metieran los gusanos”.

Los usuarios también expresaron sus dudas sobre la caducidad del producto como el problema, a lo que la usuaria que compartió el video respondió: “No, no, siempre checo la caducidad y no era eso”.

La denuncia de la usuaria y la respuesta de Maruchan

Antes de finalizar su video, la usuaria muestra una captura de pantalla con un mensaje a la cuenta en Instagram de Maruchan (@maruchanmx) en donde expone el problema e incluso se puede una fotografía con algunas de las larvas que encontraron en la sopa.

“También mandamos mensaje a la cuenta de Maruchan, no sé si contesten, pero sinceramente quisiera saber si esto es muy frecuente”, explicó.

En un nuevo video compartido el 23 de mayo, la usuaria @mel0dylls mostró que ya recibió respuesta de la cuenta de Instagram, pero parece más un mensaje genérico de atención al cliente que una asesoría personalizada al mandarle el enlace para llenar un formulario con su queja.

La usuaria lo tomó a cierta broma y escribió: “Ya me contestó Maruchan, pero siento que me van a fusilar”. En los comentarios los usuarios solo mostraron su interés en tener más actualizaciones del caso, en el caso de la empresa, de manera pública en sus redes sociales no se ha expresado sobre el video.

No es la primera vez que encuentran gusanos

Esta no es la primera vez que algún usuario en redes sociales muestra que encontró algo parecido a gusanos en su sopa Maruchan. Dentro de TikTok pueden encontrarse varias denuncias de este tipo, pero una de las más populares fue compartida por la usuaria Andrea Vega (@andreavega11)

En su video compartido en enero de 2021 se puede ver como entre los fideos de la sopa que come se pueden ver los pequeños gusanos. La cantidad que saca de la sopa es preocupante al parecer que estaba realmente contaminada.

Los usuarios en los comentarios colocaron algunas malas experiencias como la de ella: “A mi también me pasó fue cuando estaba comiendo y la sentí muy rara entonces me fijé y había gusanos”, escribió el usuario Zatkiels.

Al ser uno de los primeros casos que se compartían con algo así, la mayoría de los usuarios señalaron que el video solo hizo que se les antojara una Maruchan por lo que ya no esperaban para ir a comprar una.

