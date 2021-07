Este papá adornó su triciclo para participar en caravana escolar de sus hijos

En medio de la pandemia de Covid-19, es muy común ver caravanas de coches como alternativa para festejar las graduaciones de alumnos.

No obstante, hay personas que no cuentan con los recursos para realizarlo, como fue el caso de una familia originaria de Saltillo: el papá de unos pequeños no tiene un auto, pero hizo todo lo posible para no perderse la caravana y festejar junto a sus hijos.

Ciencia Niño genio logró concluir carrera universitaria ¡a sus 11 años!

El padre de familia decidió adornar su triciclo en el que vende esquites para formar parte de la caravana.

A través de las redes sociales se difundieron varias fotos en las que se ve al hombre empujando su triciclo adornado de globos de colores.

La usuaria que se encargó de hacer viral a este papá fue Tania Coronel, quien fue la primera en compartir las fotos por medio de su Facebook.

"No suelo subir este tipo de cosas. Pero hoy fue la excepción. Es realmente hermoso ver que tan lindo y grande puede ser el amor de padre hacia un hijo. Así que, valoren a sus padres y trátenlos con cariño, tal vez no son perfectos, pero los aman, y lo único que desean es que ustedes sean capaces de salir adelante en esta vida y triunfar como hombres y mujeres de bien", se lee en la publicación de Coronel, la cual fue re-posteada por varios medios y usuarios.

Maravilloso.



Un Papá, en Saltillo, Coahuila.



A pesar de no tener coche adornó su triciclo con el que vende elotes y se unió a la caravana de clausura de su hija.



México a través de una lente. pic.twitter.com/RgVt12q6ET — Tomás Cortés (@TCarlos70) July 7, 2021

Cabe mencionar que, varios usuarios compartieron experiencias parecidas en los comentarios, mientras que el padre de familia fue aplaudido y recibió cientos de halagos.

Además, hubo quienes sugirieron iniciar una colecta de fondos y buscar al señor para brindarle apoyo económico y reconocer el gran esfuerzo que ha hecho por mantener y hacer felices a sus hijos.