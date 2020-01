Exnovio intenta matarla a balazos y ella lo perdona besándolo en pleno juicio

Después de haber sido baleada por su exnovio, una mujer brasileña lo perdonó en pleno tribunal y hasta pidió permiso para besarlo.



Rafael "N", de 28 años de edad, fue sentenciado a siete años de prisión al intentar asesinar de cinco disparos con arma de fuego a su expareja sentimental después de haber tenido una fuerte discusión.

Esta semana se llevó a cabo la audiencia, en donde lo sentenciaron por intento de homicidio y posesión de armas, sin embargo, Micheli "N", quien fuera la afectada, pidió permiso al juez para darle un beso.

"Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error. De todos los hombres que tuve, fue uno de los mejores. No me puedo quejar, porque no es una mala persona. Me trató de la mejor manera posible. Fui una reina para él", dijo en entrevista para la Gazeta do Sul.

Una escena inusitada ocurrio en un juicio en la ciudad de Venâncio Aires (RS) - Brasil. Micheli Schlosser, 25 anos, pidio para besar a su ex-novio, Lisandro Rafael Posselt, 28, quien intento matarla con cinco tiros en agosto de 2019. pic.twitter.com/izyS0bDDhg — el otro brother (@elotrobrother) January 29, 2020

Por su parte, el juez se dijo desconcertado cuando pidió besar a su agresor: "Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces".

Así fue el intento de homicidio

Micheli reveló que el incidente ocurrió en 2019, en la ciudad de Venancio Aire, Brasil cuando al estar en una heladería, ella vio mensajes de otra mujer en el celular de su expareja, lo que hizo que comenzara a discutir con él y lo amenazara con denunciarlo por violación.

“Dije que me quedaría con sus amigos y que lo denunciaría por violación".

Tras la amenaza, Rafael regresó con un arma y le disparó a Micheli, quien fue salvada por sus amigos, al empujarla al interior de un vehículo.

El hombre disparó siete veces a través de uno de los cristales del automóvil y cinco balas fueron las que recibió la joven, sin embargo, ninguna le produjo una herida mortal.

Tras los hechos, Rafael "N" estuvo en prisión preventiva desde agosto del año pasado pero a pesar de haber sido sentenciado, quedará libre, debido a que la condena es menor a ocho años y no tiene antecedentes penales.

Con información de Karina Crisanto | El Sol de Tampico