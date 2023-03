Fans se lanzan contra Natalia Lafourcade por hablar con supuesto acento español [Video]

La cantautora veracruzana Natalia Lafourcade está de gira para promocionar su nuevo disco "De todas las flores" le tocó visitar el viejo continente y ocupó la red social más famosa en la actualidad, TikTok, para enviar un mensaje, pero como en todo espacio donde alguien decide subir algún comentario, las críticas no se hacen esperar y en ésta ocasión le toco a ella, ¿por qué? Enseguida te contamos.

Actualmente la veracruzana se encuentra de promoción con su más reciente producción musical titulada “De todas las flores” y fue gracias a un video que subió a TikTok, red social que asegura casi no ocupa, para platicar de la gira de promoción que realiza por España.

Su nuevo disco “De todas las flores” lo puedes escuchar en las plataformas de audio, además de que en su sitio de internet se da una pequeña probadita de los 12 temas que incluyen, en el álbum que salió a la luz el pasado 28 de octubre del 2022, de acuerdo a datos de la plataforma de audio Itunes.

Pero ese no fue el problema, si quieres escuchar el disco te dejamos el link a su página y podrás darle seguimiento a su carrera musical en las redes sociales de la artista, lo que llamó la atención de sus seguidores fue que en el video que subió a su cuenta de TikTok @Natalia Lafourcade en el cual la acusan de hablar con acento español.

¿Fans critican a Natalia Lafourcade por hablar con supuesto acento español?

El mensaje que lanzó en su cuenta de TikTok inicia con el título “Holiii ! Nunca vengo a este espacio pero les dejo cariño. Seguimos con #detodaslasfloresnl” acompañado por los comentarios de la interprete; el mensaje fue el siguiente:

“Hola mi gente linda, paso por aquí en el TikTok a hablarles un poquito, nunca vengo por acá es una plataforma que menos ocupo, pero bueno estoy aquí en Barcelona ya, estuvimos en Madrid haciendo promoción para De todas las flores y pues éste mensaje es para todas las personitas que están empezando a seguirme por aquí…”

Continúo “por estos mundos, por estos rumbos, pues muchas gracias le mando muchos saludos a mi gente, les quiero decir que estamos preparándonos para una gira en verano, que vengo a Madrid a tocar el 8 de julio en el Botánico, y bueno, nada, que estoy muy contenta de estar compartiendo acerca De toda las flores, vayan a escuchar el podcast en spotify que está muy bonito y ahí van a poder saber más de este disco que tanto amo...”

Te dejamos el texto casi completo, para que a la hora de que veas el video cheque si en verdad el acento el parecido al español de “España”, pero lo que sí te podemos confirmar es que muchos de los usuarios criticaron a la cantante, en el video que dura sólo 59 segundos, ya cuenta con más de 50 mil me gusta y se ha compartido en 183 ocasiones.

Los comentario llegaron a 2670 y en ellos puedo leer “Paulina rubio? Eres tú?” “Que onda con tu acento, Natalia no me falles por favor” “es 25% española” “La nueva Angela Aguilar” “Y por qué hablas con acento español?” “Se te está pegando el acento español” entre muchos otros, pero aquí te dejamos el video y tú juzga si en realidad está hablando con acento español o no.