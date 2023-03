¡Se quedó helada! Supuesto fantasma aterroriza a joven en su casa [Video]

Las historias de terror suelen ser cuentos en los que no se ve nada claro o el supuesto fantasma no sale, sólo se escuchan ruidos o gritos, pero que pasaría si por primera vez pudieras ver en video a uno, la imagen lo más nítida posible, bueno eso supuestamente ocurrió en el clip que te vamos a mostrar en instantes.

Por el acento que podemos escuchar en los dos videos que te vamos a presentar, podemos deducir que la joven es de Argentina, aunque no se confirma con exactitud, lo que si te podemos confirmar sin temor a equivocarnos es que en los videos sí se ve algo raro que parece un fantasmas.

Sin duda las historias espeluznantes son muy atractivas para las personas que no las viven en carne propia, pero que pasa cuando es en casa donde ocurren los hechos paranormales, ahí ya se ponen las cosas tensas.

¿En realidad la joven pudo grabar en video a un fantasma en su casa?

Lo primero que podemos platicarte es que al ver los dos videos, sí es real que algo hay en la casa, aunque no estamos calificados para saber si es un fantasma, pero un susto claro que nos lo llevamos, así que vamos a comenzar con el más reciente.

La usuaria de TikTok @lxekai nos cuenta en el video que nuevamente se escuchan ruidos raros en su casa, por lo que se puede ver está en su dormitorio, por tal motivo toma la decisión de salir con celular en la mano grabando en todo momento, por lo que se puede escuchar, la joven comienza a preguntar si hay alguien y al no recibir respuestas, comenzó a llamar a sus mascotas.

Fue en ese momento que podemos ver que algo se asoma por las escaleras, pero no podemos decirte que es ya que en la toma se pueden ver unas manos y el cabello color negro, te acuerda del personaje que sale en la película de El Aro, pues algo parecido.

Actualmente el video cuenta con 1.7 millones de reproducciones se ha compartido en 6 mil 600 ocasiones, le gustó a casi 200 mil usuarios y cuenta con más de 2 mil 700 comentarios entre los que podemos destacar:

“Mira yo tengo una teoría que solo los ricos tienen fantasmas, viven en casas grande” “Wey hay como dos manos en la escalera y luego aparecen dos ojos brillando cuando ella baja” “No entiendo con qué fin los fantasmas se esconden? Ósea porque no, simplemente se te para enfrente y ya?” “Me dieron 7 taquicardias”





llevo varios días sintiéndome mal, hoy estando sola escuché muchos ruidos hasta que me animé a grabar

¿Existe otro video del fantasma que asusta a la joven en su casa?

Efectivamente existe otro video de la joven que asustan en su casa, en realidad es el primero que subió a su cuenta de TikTok en él sí se ve clarito algo en la puerta de su cuarto, pero no sabemos distinguir que es, pero ya con ver algo desconocido que quiere entrar al cuarto donde duermes, razón suficiente para poner un poquito paranoico.

El clip dura cerca de 20 segundos y ya se tiene a otro integrante, la pareja de la joven, el video cuenta con más de 33 millones de reproducciones le ha gustado a 3.2 millones de seguidores, lo compartieron casi 100 mil veces y de los comentarios existen más de 42 mil, entre los que te podemos compartir los siguientes:

“Por eso duermo con un 22 al lado” “el facu soñando con Messi” “perdón por verte sin tu permiso” “por qué todos lo toman con humor y a mi casi se me sale el alma” “me llega a pasar eso y ni me da tiempo de gritar, me agarra un paro directamente” entre muchos más que podrás leer en cuanto veas el video.