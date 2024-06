Arrasó; veracruzana sorprende a "La Josa" durante concierto en Papantla [Video]

Terminó la edición 2024 de la Feria de Corpus Christi en Papantla, y podemos decirte que fue una experiencia inolvidable, por lo menos para una fan que logró conocer a su artistas favorito, es más, pudo cantar una canción en el escenario y claro que sí, existe el video con el que la joven muestra su emoción al conocer a María José.

Antes de platicarte la experiencia de la joven, te contamos que la Feria de Corpus Christi Papantla 2024, se realizó del 25 de mayo al 2 de junio, se tuvieron actividades culturales, conciertos, la expo ganadera, además de los ya tradicionales corredores gastronómicos en los que se presentan platillos típicos de la región.

También se contó con la presentación de los Voladores de Papantla, quienes realizaron su tradicional ritual en un poste que mide cerca de 30 metros de altura, que sostiene a los cuatro sujetos que por varios minutos se columpian de él, mientras un quinto toda la flauta bailando en la cima.

Feria de Corpus Christi Papantla 2024: cartelera de artistas

Cabe señalar que para la edición de este año en Papantla se presentaron los conciertos de Súper Lamas, Los Tigres del Norte, un evento de lucha libre de la AAA, Junior Klan, Bryndis y Hugo Ruiz, Festival Xanath, María José, Rodeo y Charly Sixx, para cerrar nuevamente con el Festival Xanath, esas fueron la presentaciones.

El sueño de la fan que te vamos a mostrar se realizó el viernes 31 de mayo en el escenario de la feria, durante la presentación de María José, la cantante subió al escenario a una fan que cantó con ella uno de sus temas, además de grabar el video y compartirlos en las redes sociales de la artista, en él se puede ver la emoción de la fan que sorprendió con su voz a lajosa.

¿Cómo logró subirse al escenario con María José?

La joven que en su cuenta de TikTok @zulyhergon posteó su experiencia, nos narra el cómo logró conseguir la oportunidad de cantar una canción junto a María José, dice que lo primero que hizo fue quitarse el miedo a falla y mediante una cartulina el día del concierto le pidió cantar con ella y los consiguió, un sueño hecho realidad.

Cabe señalar que al final no fue una cartulina, sino un cartón que le regalaron en un puesto de cervezas, al iniciar el concierto ella y sus amigos comenzaron a gritarle a la cantante hasta que logró voltear a verlos, ya que el público alrededor le echo porras a la joven para que María José lograra ubicarla.

Al verla, María José no dudo en subirla al escenario para que cantarán juntas un tema de Carlos Rivera, el cual se llama “Ya no me acuerdo más de ti”, llena de nervios la joven logró su cometido y pudo interpretar un tema junto a su artistas favorito, te dejamos a continuación el clip que nos narra la historia de Zuly Hergón.