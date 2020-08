GMail y Google sufren caída mundial; aquí los mejores memes

Por primera vez los servicios de Google Gmail y Drive presentaron problemas para usuarios de distintas partes del mundo, mientras el gigante tecnológico respondía a los afectados que estaba "en conocimiento de una interrupción en los servicios".

Usuarios frustrados en países como Australia, Japón, Francia y Estados Unidos se quejaron en línea de los cortes y el sitio web DownDetector reportó caídas en los servicios de Google en todos los continentes.

User reports indicate Google is having problems since 1:16 AM EDT. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown — Downdetector (@downdetector) August 20, 2020

"¿Alguien más tiene problemas con @gmail en Australia?", tuiteó una persona.

Otro usuario de Twitter en Brooklyn, Nueva York, escribió: "En casi 16 años esta es la primera vez que puedo recordar que Gmail esté completamente caído".

La cuenta en Twitter de @Gmail respondió a los mensajes y dijo: "Gracias por los reportes. Estamos en conocimiento de una interrupción en los servicios en este momento".

Hola. La incidencia en el servicio de Gmail debería estar solucionada. Por favor, avísanos si aún tienes problemas. Puedes consultar el panel de estado para estar al tanto de las últimas actualizaciones: https://t.co/LnBdVM9dPq. Gracias. — Gmail (@gmail) August 20, 2020

El mensaje contenía un link a una página que detallaba la situación de los servicios de Gmail y que primero decía que la empresa "seguía investigando el asunto" y en una segunda actualización ya daba cuenta de que "los servicios de Gmail habían sido restaurados para algunos usuarios".

La cuenta en Twitter de Gmail respondió mensajes a usuarios que reportaban sus problemas en inglés, francés, japonés, portugués y alemán.

Ante una consulta de AFP, Google pidió revisar la tabla publicada sobre el estatus de sus servicios para estar al tanto de los cambios en la situación.

Pero como era de esperarse en las redes lanzaron los mejores memes de la caída de los servicios de Google.

Aquí los mejores: